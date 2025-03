Studio Ghibli: ¿es legal realizar imágenes con inteligencia artificial?

Recientemente ha causado un enorme revuelo en redes sociales la práctica de utilizar inteligencia artificial generativa para convertir fotografías en ilustraciones con el característico estilo de Studio Ghibli.

Sin embargo, también se ha encendido el debate entre quienes defienden estos "homenajes" a la estética tipo anime de icónicas películas como El Viaje de Chihiro y Mi Vecino Totoro, también están los que cuestionan la ética, y sobre todo, la legalidad detrás de esto, en tema de derechos de autor.

El caso más reciente es el de Janu Lingeswaran, un empresario en Alemania, quien usó la IA, específicamente la herramienta ChatGPT, para convertir la imagen de su gato en una ilustración al estilo Ghibli.

Dado el innegable toque de ingenio, este tipo contenido generado automáticamente ha sido ampliamente compartido en redes sociales, e incluso replicado por otros usuarios utilizando fotografías propias, o también memes.

El furor ha llevado a OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, a pronunciarse sobre la posibilidad de imitar estéticas artísticas. La empresa aseguró que su tecnología evita reproducir estilos de artistas vivos sin su consentimiento, pero permite interpretaciones más amplias de estudios reconocidos.

