´Quedamos...´; se pierden concierto de Bad Bunny por ´pequeña´ confusión (+Video)

La presentación de Bad Bunny en la Ciudad de México fue diferente... y no solo por lo musical o por el espectáculo al interior del estadio Azteca, sino por los problemas que cientos de fanáticos tuvieron para poder entrar.

Entre las quejas por boletos clonados o si se permitió la entrada de personas que ni siquiera tenían una entrada destaca el caso de una usuaria de TikTok, que compartió su triste historia y que ya ha causado cientos de reacciones en la red social.

"Esperamos un año para ver a bad bunny y nos equivocamos de día´; así se titula el video publicado por ´dianaenciso1´. En los 19 segundos que dura el clip, podemos ver a la joven y otros dos amigos en la explanada del coloso de Santa Úrsula.

Con lágrimas en los ojos y mostrando el boleto, Diana explica: "el boleto era del 9, hoy es 10... soy p...ja, somos pen...".

La publicación ha recibido comentarios como: "Justo ese día (el viernes) me preguntaba si alguien se equivocaría de día"; "La neta si son jajajaja"; "yo anoto hasta el día que pasa el del agua, mi ansiedad no me lo permitiría".

Incluso varios les aconsejaron unirse a otros cientos de fans que han pedido reembolso al verse afectados por la empresa Ticketmaster, que ha sido señalada por sobrevender el concierto y por permitir la entrada de personas con pases clonados.

La Profeco incluso continúa analizando la denuncia colectiva en contra de la compañía, que ha sido señalada no solo por este evento a lo largo del año. Otro ejemplo fue lo ocurrido en el Corona Capital, donde influencers estuvieron repartiendo entradas desde antes que salieran a preventa.