Publica Rolling Stone lista de las 100 mejores canciones del 2022; Bad Bunny, a la cabeza

¿Qué es lo que hace grande a una canción? ¿Acaso el que tenga un mensaje social o que simplemente nos saque una sonrisa en un día lluvioso? ¿Será la combinación de ritmos o simplemente un beat tan pegajoso que nos haga bailar todo el día?

Pues la revista Rolling Stone compartió la lista de las que, a su consideración, son las 100 mejores canciones del 2022. Y te sorprenderá (o tal vez no) saber que el puertorriqueño Bad Bunny encabeza este top.

Puede que para muchos las letras de San Benito simplemente no tengan mucho sentido; sin embargo, la combinación de ritmos bastante llamativos y una mezcla de sonidos exageradamente pegajosa hicieron que ´Titi me preguntó´ fuera la mejor canción del 2022 para esta prestigiosa revista.

Además, el disco ´Un verano sin ti´ rompió más de un récord al momento de su lanzamiento. Y hay que decirlo, muchos (y muchas) se han identificado aunque sea un poco con la historia, que por si no lo has notado se trata de una tía preocupada por la vida amorosa de su sobrino.

¿Quién más está?

Además del conejito malo, otra latina se coló dentro del top 10; se trata de la Rosalía con su canción ´Despecha´, que ya ha puesto a más de uno a bailar en su tour Motomami.

Quien aparece en dos ocasiones dentro de este top es Beyonce con sus canciones ´Cuff It´ y ´Break my Soul´.

Drake con ´Jimmy Cooks´, Harry Styles con su inconfundible ´As it was´, Pharrell con ´Cash in, Cash out´, Quavo y Take off con ´Hotel Lobby´, Taylor Swift con ´Karma´ y Steve Lacy con ´Bad Habit´ completan la lista.

¿Quieres saber cuáles son las otras 90? Descúbrelo dando click aquí: ´Las 100 mejores canciones del 2022´.