Se lo merecía; Karely Ruiz recuerda encuentro íntimo con fan que se tatuó su rostro

Karely Ruiz sigue siendo una de las creadoras de contenido para adultos más queridas en nuestro país, no solo por sus imágenes y videos bastante ardientes, sino también porque a la par ha tendido la mano en causas altruistas.

Fue hace poco que la estrella de OnlyFans hizo realidad una de las fantasías de uno de sus seguidores al compartir con él un encuentro muy íntimo; Karely reveló algunos detalles más del cómo y por qué tomó esta decisión, además de mostrar dicho acto en internet.

Karely Ruiz recuerda encuentro íntimo con fan

Cabe recordar que la joven de Monterrey publicó en su sitio exclusivo un video -que luego se hizo viral en redes sociales- donde ´premiaba´ a uno de sus admiradores tras haber ganado una dinámica en la cual el afortunado se tatuó el rostro de la influencer.

Dicho video se volvió muy polémico debido a que la joven tuvo relaciones sexuales sin protección con esta persona, desatando algunas críticas y comentarios de personas preocupadas sobre su salud.

Fue en una entrevista donde Karely reconoció que dicho video se hizo muy viral y que ´como hay que monetizar todo´ por eso lo subió a OnlyFans, de donde alguien lo filtró a X. Ahí, ella misma dijo que esta persona le cayó muy bien y admite que ´todo se dio´ y no se cuidó en dicho encuentro.

Sin embargo afirma que no se arrepiente de dicha decisión pues el afortunado se merecía una recompensa ´que no olvidará el resto de su vida´; obviamente, antes de darle su premio, verificó que se tratara de un tatuaje de verdad, lo que la motivó aún más a cumplir esta fantasía.

Admitió que se trató de una decisión intempestiva, pero no se arrepiente pues no cualquier persona se tatuaría el rostro de una modelo; "imagínate los pedos que va a tener en un futuro, con la novia, no sé".

Cabe recordar que, posteriormente, Karely Ruiz organizó otro concurso donde regaló 200 mil pesos a quien tuviera el mejor tatuaje de ella, premio que entregó personalmente a uno de sus seguidores en Monterrey.