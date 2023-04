¡No soportó!, robot colapsa luego de una intensa jornada laboral (+Video)

Ni siquiera las máquinas resisten la explotación laboral, como es el caso del robot Digit de la marca Agility Robotics que después de trabajar en bodegas, levantando cajas y realizando otras actividades, se dejó caer durante una demostración en vivo de su trabajo en Chicago, Estados Unidos.

Muchos usuarios en redes sociales compararon al robot con trabajadores de la salud, policías o veterinarios quienes trabajan 24 horas al día o hasta más recibiendo un salario menor al mínimo, aunque otros se compadecieron de él.

"Buscan cualquier pretexto para no chambear". "Esto a Wall E no le pasaba". "Tiene visión de robot pobre". "Al día siguiente arma sindicato". "Por eso es obrero, no empresario". "Es que son robots de generación de cristal". "Ya no hacen los robots como antes", fueron algunos comentarios que dejaron los internautas sobre la situación.

Por otra parte, los fabricantes informaron mediante una publicación que el robot había tenido un par de caídas durante su jornada y que su tasa de éxito era del 99% en alrededor de 20 horas de demostraciones en vivo.