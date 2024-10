¿Recibiste un correo de netflix?; ¡alerta! esta es la nueva estafa por correo electrónico

¡Cuidado con los correos falsos de Netflix! Los estafadores están utilizando la popularidad de las plataformas de streaming para engañar a los usuarios y robar sus datos personales y financieros. Aquí te explicamos cómo funciona esta nueva estafa y cómo puedes protegerte.

¿Te llegó un correo de plataforma de streaming?

Los ciberdelincuentes envían correos electrónicos que parecen ser de plataformas como Netflix, Max o Prime Video. En estos mensajes, te informan que tu suscripción está a punto de caducar o que hubo un problema con tu pago. Te piden que hagas clic en un enlace para renovar tu suscripción o actualizar tu método de pago.

El enlace te lleva a una página web falsa que imita el sitio oficial de la plataforma de streaming. Allí, te piden que ingreses tus datos personales y financieros. Una vez que lo haces, los estafadores pueden acceder a tu cuenta bancaria y robar tu dinero.

¿Evitar caer en esta estafa?

- Revisa el remitente del correo: Asegúrate de que la dirección de correo electrónico sea legítima. Por ejemplo, un correo de Netflix debería provenir de una dirección que termine en "@netflix.com".

- Analiza el contenido del mensaje: Los correos de phishing suelen tener errores gramaticales o de ortografía. Las empresas reconocidas cuidan el lenguaje en sus comunicaciones oficiales.

- No hagas clic en enlaces dudosos: Coloca el cursor sobre el enlace (sin hacer clic) para verificar la URL. Si la dirección parece extraña o no corresponde al sitio oficial, no accedas.

- No proporciones información personal o financiera: Ninguna empresa de streaming te pedirá datos confidenciales a través de un correo electrónico.

- Verifica directamente con la compañía: Si tienes dudas, ingresa al sitio web oficial de la empresa escribiendo la URL en tu navegador o contacta al servicio al cliente.

¿Qué hacer si recibes un correo sospechoso?

-No hagas clic en ningún enlace

-No proporciones tus datos personales o financieros

-Contacta directamente a la plataforma de streaming o a tu banco para verificar la información.

-Denuncia el correo como spam en tu servicio de correo electrónico.

¡Mantente alerta!