¿Racismo en Chedraui de Plaza El Juguete? Usuaria de Tiktok desata polémica (+Video)

Todos hemos vivido una mala experiencia al acudir a algún centro comercial, que van desde que un producto que compramos encendió una alarma al tener aún la etiqueta de seguridad o compramos algún alimento que no fue de la mejor calidad.

Sin embargo, en redes sociales han acusado directamente a la tienda Chedraui de Plaza El Juguete, en Xalapa, de prácticas que podrían ser consideradas por algunos como racistas y discriminatorias. Te contamos por qué.

Acusan racismo en Chedraui El Juguete

Fue la usuaria de Tiktok identificada como Tania Mora Palacios quien compartió un video donde cuenta una experiencia que vivió en la tienda Chedraui de Plaza El Juguete, ubicada a las afueras de Xalapa.

"Grupo Chedraui en general y El Juguete en particular tienen prácticas de seguridad discriminatorias y racistas", acusa Tania, quien contó que fue un guardia de seguridad quien le dijo que tenía que sellarle la bolsa que usaría para guardar sus compras.

La bolsa, según cuenta Tania, la traía doblada en una mano, cuando de repente el guardia se la pidió para sellarla sin dar mayores explicaciones y que sería una vez que pagara sus compras que otra persona le quitaría el sello para que pudiera usarla.

Si bien dijo esto podría parecer una situación relativamente normal, acusó que no es la primera vez que vive algo así, pues en otra sucursal de la ciudad de Veracruz la detuvieron para sellarle una bolsa a pesar de que dentro llevaba su cartera.

"(El guardia) me dijo ´es que es una política de la tienda, nadie puede pasar con ese tipo de cosas así grandes´ (...) después que me detuvo pasó una pareja con una maleta bastante grande y no los detuvieron.

"Casualmente, esa pareja era de piel blanca y yo, como pueden ver, soy bastante morena. Esto me llena de rabia porque ocurre seguido que te sigan, te detengan por cosas absurdas", señaló Tania, quien afirmó que, al menos ella, no ha visto que le sellen las bolsas para el mandado a otras personas, como le ocurrió en Chedraui El Juguete.

El video de Tania ya desató varios comentarios por parte de las y los internautas; algunos justificando el actuar de los vigilantes de Chedraui y otros contando sus propias experiencias, similares a lo que le ocurrió a esta mujer.

"Yo vivo en araucarias y en el chedraui selecto siempre me siguen porque suelo vestir holgado y aparte tengo tatuajes"; "chale en todos los Chedraui sellan las bolsas hasta en los del centro"; "el guardia se supone que debe de ser capacitado", son solo algunos de los comentarios al respecto.

¿Has vivido algo parecido en esta cadena de tienda o en otras a las que hayas acudido? ¿Crees que se trata de un caso de racismo o es simplemente la percepción de cada uno? Déjanos tu opinión en nuestras redes sociales.