¡Que no se marchite tu nochebuena! Así debes cuidarla para que dure más

La flor de nochebuena es uno de los principales símbolos de la Navidad, por lo que es el adorno perfecto para cualquier hogar u oficina; sin embargo, muchas veces se marchita antes de tiempo. ¿Te ha pasado?

Esta flor no solo es hermosa, sino que también es algo delicada, por lo que se deben tener algunos cuidados especiales para que no muera y dure, al menos, toda la temporada navideña. Si no sabes cómo cuidar tu nochebuena, aquí te decimos.

Cómo evitar que la nochebuena se marchite

Si vas a comprar una nochebuena, primero asegúrate de que esta tenga flores y no solo hojas; eso te ayudará a que dure más tiempo. Una vez que la tengas, sigue estos sencillos consejos para que tu planta permanezca igual de linda durante toda la temporada:

Tu planta florecerá y se mantendrá viva por más tiempo si la colocas en un lugar lejos de las corrientes de aire. Lo ideal es que tenga una temperatura de entre 15 y 25 °C ¡No la ahogues! Riega tu nochebuena cada vez que el agua del último riego haya sido absorbida por completo, esto es, de una a dos veces por semana. Procura no inundar la maceta y que la tierra solo quede húmeda. Procura que tu planta esté en un lugar donde no le dé la luz solar de manera directa. ¡No rocíes las hojas! Esto ocasionará que se manchen o decoloren y pierdan su hermoso color rojo. Tampoco las talles, frotes o limpies. Si tu flor sobrevive después de la temporada navideña, no olvides trasplantarla en el jardín o en una maceta más grande, ya que, en óptimas condiciones, la planta puede llegar a medir hasta 5 metros. Una vez trasplantada, usa abono para ayudar a su crecimiento. Cuando las hojas comiencen a recobrar su color verde, poda la planta para que puedan salirle retoños.