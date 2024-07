Perrito amante de la música mexicana se hace viral (+Video)

Muchos de nosotros tenemos cierta preferencia hacia las canciones en inglés, ya sea porque estén de moda o porque seamos fanáticos de algún artista o grupo en específico.

Sin embargo, muchas veces nos dan esos ´cinco minutos´ en que nuestra mente nos pide algo más ´terrenal´, y una buena canción en español o una pieza de música mexicana es justo lo que necesitamos para ese momento.

Parece que ese sentimiento mexicano no es exclusivo de las personas; en redes sociales, el video de un perro que parece emocionarse con la música de nuestro país ha comenzado a hacerse viral y ha generado un debate bastante intenso entre las y los internautas. Te contamos.

Perrito amante de la música mexicana se hace viral

En Tiktok la usuaria Beatriz Uribe (@betty88746502) compartió un video de su perro pastor alemán, el cual está echado en la sala de su casa mientras de fondo se escucha una muy conocida canción del cantante Ed Sheeran.

"Cuando te aburre la música en inglés y ocupas música mexicana para entrar el ambiente", se lee en el video del perro, cuya actitud sorprende a todos en cuanto hay un cambio en la música.

Repentinamente, en las bocinas se escuchan los acordes de la canción Te vas a quedar con las ganas de Aida Cuevas, haciendo que la actitud del perro cambie totalmente y comience a aullar, casi como si diera un grito de esos que daban los charros de antaño.

El video de este canino ya alcanzó los 2.5 millones de ´me gusta´ y ya ha sido compartido más allá de Tiktok; sin embargo, como suele ocurrir, hay quienes no ven graciosa la reacción del perro, sino que piensan que tal vez la música no es de su agrado.

"No será que le duelen los oidos por el sonido de la trompeta????"; "El perro: esa no porque me meo"; "Es Un Pastor Mexicano!!!... No Aleman !!!"; "No le gusta"; "mándale 2 tequilas de mi parte a firulais", son parte de los comentarios al respecto.

Beatriz ha compartido también una serie de videos donde trata de explicar el comportamiento del perrito, dejando en claro que al final no todos los animales son iguales.

¿Te ha tocado experimentar algo parecido con tu mascota?