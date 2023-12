Periodista se desmaya durante transmisión en vivo; ¿qué le ocurrió? (+Video)

Todos hemos escuchado hablar de Telediario; uno de los programas de noticias más populares en Monterrey, Nuevo León, y que de vez en cuando deja ciertas ´postales´ que se hacen virales rápidamente en internet.

Sin embargo, en esta ocasión una periodista que participaba en el noticiero se volvió tendencia no por un error frente a la cámara, sino por sufrir un problema de salud durante una transmisión en vivo.

Se desmaya periodista de Telediario

Fue la periodista Pamela Villanueva quien vivió este extraño momento; la mujer se encontraba terminando un enlace en vivo el día 28 de diciembre.

De un momento a otro, las palabras que pronunciaba Villanueva dejaron de tener sentido mientras comenzaba a tambalearse.

Rápidamente, la producción del programa cambió de toma, aunque el camarógrafo solo logró enfocar las piernas de otra conductora mientras los miembros del staff ayudaban a Pamela Villanueva.

Mucho se especuló sobre si esto se había tratado de una broma por el Día de los Inocentes. Horas después, fue la periodista quien salió a aclarar lo sucedido a través de una llamada telefónica, donde dijo que sí se sintió mal en el set.

Mi compañera Pamela Villanueva, de @telediariomty, se reporta estable tras el desmayo que sufrió durante una transmisión en vivohttps://t.co/O6SIFRDqto pic.twitter.com/0QiuzBudhi — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 29, 2023

"No pasó a mayores, no hubo desmayo como tal, no perdí la conciencia y me brindaron atención médica de manera inmediata", comentó Villanueva a sus compañeros de programa. Dijo que, probablemente, el no haber desayunado bien antes del programa tuvo algo que ver, adelantando que iría a un chequeo médico.

Ahí fue cuando agradecieron al camarógrafo Juan Diego, a quien llaman ´teniente´, pues prefirió dejar la cámara para evitar que Pamela Villanueva cayera en el foro y evitar que el hecho pasara a mayores.

Telediario sigue estando en el gusto de muchas personas del norte del país, no solo por ser uno de los noticieros locales más vistos, sino porque de vez en cuando suelen tener este tipo de ´inconvenientes´.

Hace poco, una de sus colaboradoras y que se encarga de dar el pronóstico del tiempo vivió un bochornoso momento al equivocarse durante una transmisión, lo que también quedó para la posteridad.