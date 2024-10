Palomera de Venom 3 de Cinemex; ¿cuánto costará?

Venom: The Last Dance está a punto de llegar a las salas de cine de México y de todo el mundo; se trata de la tercera y última película donde veríamos a Tom Hardy en el personaje de Eddie Brock, portador del simbionte favorito de todos.

Y como suele suceder con este tipo de películas los coleccionables y otros afiches no pueden faltar, siendo los vasos, llaveros y palomeras los artículos más buscados por los fanáticos.

En ese sentido, en redes sociales han comenzado a circular los que serían los diseños de las palomeras que las cadenas de cines con más presencia en nuestro país pondrían a disposición de los seguidores de Venom, siendo la de Cinemex la que más ha llamado la atención.

Así es la palomera de Venom 3 de Cinemex

Fue a través de la cuenta de Tiktok Vasos de Cine (@vasosdecine) que se reveló cómo luciría la palometa de Venom 3 que pondrá a la venta la cadena Cinemex; y sí, una parte infaltable de este coleccionable es la cabeza del simbionte sacando la lengua.

El color, como debes suponer es negro con contrastes en blanco, además que al frente luce el nombre de la película en color blanco con una textura que sobresale del resto de la palomera.

Aunque también se confirmó que junto con una palomera Cinemex pondría a la venta un vaso alusivo al estreno de Venom: The Last Dance, ambos artículos no han sido revelados de manera oficial.

Ahora bien, ¿cuál será el precio de la palomera de Venom 3? Lamentamos decirte que al día de hoy no hay un precio oficial ni de la palomera ni del vaso coleccionable; sin embargo, tomando en cuenta de qué película se trata estos podrían alcanzar precios de entre 300 y 600 pesos.

Hay que tomar en cuenta que Cinemex suele ofrecer combos que incluyen al menos uno o dos vasos alusivos al estreno de alguna película, los cuales rondan los 250 y 400 pesos.

En el caso de la palomera, la que fue lanzada por motivo de los 85 años de Batman alcanzó los 589 pesos, por lo que no se descarta que la de Venom 3 ronde esa cifra.

Venom: The Last Dance llegará a los cines de México el próximo 24 de octubre, y en esta se definirá cuál es el futuro de este personaje en próximos proyectos que, según algunos, incluirían a Spider Man, aunque no se sabe cuál versión.