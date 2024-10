¿Fracaso consumado? En esta fecha se estrena Joker 2 en plataformas digitales

Parece ser que Joker 2 terminó siendo una de esas películas de las cuales mucho se esperaba y se convirtió en una decepción para los fanáticos; y es que a un mes de su estreno en cines el filme protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga simplemente no levanta en taquillas.

Esto habría orillado a Warnes Bros. a tomar una decisión definitiva en torno al futuro de Joker 2, el cual parece estar muy alejado del glamour de una sala de cine. Esto es lo que sabemos.

Joker 2 se aleja de los cines

A menos de un mes de su estreno, Joker: Folie à Deux ha despertado todo tipo de críticas por la manera en la que fueron retratados Arthur Fleck y su devota compañera Harley Quinn, añadiendo que los musicales en la película parecen no haber ayudado mucho a hacerla más llevadera.

En números fríos la película de Todd Phillips tuvo un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares, recaudando poco más de 160 millones a nivel mundial, quedando muy por debajo de las expectativas comerciales de Warner Bros.

Por ello, y con la finalidad de recuperar un poco de lo invertido y tomando en cuenta el pésimo paso de Joker 2 por los cines, se ha decidido que esta película pueda estar disponible para su compra y renta digital en sitios como Google Play, Amazon Prime, Apple TV y otros más a partir del 29 de octubre.

Sin embargo, no hay una fecha exacta para que Joker 2 llegue a la plataforma MAX, la cual es la ´oficial´ de Warner y en donde en teoría debería llegar antes que a otros espacios.

Para muchos, Joker: Folie à Deux se ha convertido en uno de los peores fracasos en la historia del cine de superhéroes al perder, al menos, entre 150 y 200 millones de dólares aparte de la inversión realizada solo en la producción de la película.

Desgraciadamente no es el primer descalabro que Warner Bros. tiene con este tipo de películas; ambas versiones de Escuadrón Suicida son un ejemplo.

La primera, dirigida por David Ayer, prometía mucho, pero diversas decisiones comerciales (y para muchos la no muy buena actuación de Jared Leto) la volvieron difícil de ver; la segunda, dirigida por James Gunn, tampoco llamó mucho la atención, aunque se ha dicho que el covid impedío a la gente acudir al cine cuando se estrenó.

Eso sin contar a The Flash, Shazam! Fury of the Gods, Wonder Woman 1984, Black Adam y la muy recordada Green Lantern, las cuales tampoco tuvieron una gran aceptación en cines.

¿Tuviste la oportunidad de ver Joker 2 en estos días? En verdad crees que sea mala o solo fue un poco ´extraña´. Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.