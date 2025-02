Netflix: Lista de televisores que ya no serán compatibles con la app en marzo

Las plataformas de streaming son en la actualidad uno de los medios de entretenimiento más usados en el mundo. Y en México, el servicio que tiene más suscriptores es Netflix, el cual se ha colocado en el puesto n.1 gracias a su amplio catálogo, contenido de diversos géneros y por las actualizaciones en su interfaz.

Con la tecnología actual, Netflix -como otras apps- debe actualizarse cada cierto tiempo, esto con el objetivo de seguir brindando el mejor servicio a sus millones de usuarios. Debido a esto, hay algunos televisores que no ya no podrán ´seguirle el paso´ a partir del próximo mes, por lo que serán obsoletas.

¿Cuáles son los modelos en los que ya no abrirá Netflix?

A partir del 1 de marzo de 2025, la plataforma de streaming Netflix, dejará de funcionar en una amplia gama de televisores inteligentes o Smart TV fabricados desde hace más de 10 años, es decir estos dispositivos ya no podrán ejecutar la aplicación, incluso si la habían instalado previamente.

En el comunicado oficial menciona lo siguiente: "Netflix podría no estar disponible en algunas TV y ciertos dispositivos de streaming para TV fabricados antes de 2015". Los televisores son:

Sony: Bravia XBR49X830C, XBR-X940C, XBR-X930C y XBR-X910C. Samsung: J4290 HD Flat Smart TV, JS9500 y UN50J5000. LG: LF630V y LF650V. Panasonic: CX850 y CR850

Estos televisores ya no cuentan con la suficiente capacidad técnica (memoria, velocidad de conexión, interfaz, etc), por lo que no resisten la transmisión de series y películas en formatos 4K o HD. Lo que la plataforma busca es optimizar sus contenidos en televisiones actuales.

Además, las nuevas actualizaciones tienen como objetivo optimizar la calidad de reproducción, mejorar los algoritmos de sugerencias e incorporación de nuevos sistemas de gestión de sus contenidos, algo que ya no puede hacerse en los televisores antiguos debido a su limitación en procesamiento, memoria, y conexión.

Cabe mencionar que si tu televisión se encuentra en esta lista, te llegará la siguiente leyenda: "Netflix ya no está disponible en este dispositivo". Sin embargo, antes de pensar cambiar o tirar tu aparato, tienes la opción de conectarle dispositivos externos, como: