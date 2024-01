Nací en un lugar horrible, se llama Córdoba: reconocido Tiktoker

El popular creador de contenido Bastian Delfín, ha destacado en distintas plataformas como TikTok o YouTube. En TikTok es la plataforma donde mayores seguidores tiene, pues cuenta con más de 2 millones, además de contar con más de 8 millones en algunos de sus videos.

Es uno de los influencers más reconocidos por todos los jóvenes, recientemente se convirtió en tendencia por algunos comentarios que realizó sobre la ciudad de Córdoba, esto durante un video en compañía de otro popular creador de contenido. Tras las declaraciones, cientos de seguidores, especialmente de Córdoba se han pronunciado al respecto.

El video es titulado como "Bastian Delfín, Camarones Roca" donde está acompañado del también creador de contenido ´Chef en Proceso´. Mientras preparan dichos alimentos, Isaías platica sobre el lugar de origen de Bastian, específicamente de Córdoba, Veracruz.

"Yo nací en un lugar horrible que se llama Córdoba, Veracruz... un saludo a la gente de Córdoba", es parte de lo que responde tras ser cuestionado por Isaías.

Tras la fuerte declaración, sus seguidores consideraron que los comentarios del influencer no fueron con intención y simplemente se trataba de una broma por el momento, sin embargo, algunos usuarios se molestaron debido a que también se refirió a los ciudadanos.

"Mis amigos y así me caen de hue%#s pero la gente es bien juzgona, por eso me tardé tanto en ser creador de contenido, porque tenía mucho miedo de que me juzgaran".

Isaías, el Chef en proceso, le hace más preguntas sobre la zona.

" ´¿Es un pueblito?´, no es un pueblo, es ciudad, bueno eso dicen", "¿sabes cómo defino de que si es un pueblo o no? Si vas a un lugar y te dicen, ¿qué hay que hacer en Córdoba? No, pues, se come rico. Si te dicen que nada más se come rico, es porque no hay nada que hacer", finaliza mientras añade que en la ciudad se destaca por tener una buena gastronomía.

Muchos usuarios se han pronunciado en redes sociales sobre las declaraciones hechas por el joven, sin embargo, es importante señalar que el video apenas comenzó a hacerse viral, pese a tener un tiempo de que se realizó.