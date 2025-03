Lo más polémico de la entrevista de la mamá de Gala Montes con Adrián Marcelo

La entrevista entre Crista Montes, madre de la actriz y cantante Gala Montes, y el conductor Adrián Marcelo ha generado revuelo. La madre de la artista compartió detalles inéditos sobre su ruptura con su hija, confirmando que la relación entre ambas es irreparable.

En el pasado, Marcelo fue criticado por sus actitudes hacia Gala dentro de La Casa de los Famosos México, lo que hizo que esta conversación llamara aún más la atención.

"Ya no hay vuelta atrás"

Crista Montes relató que el conflicto con su hija inició mucho antes de que saliera a la luz la polémica entrevista en TVNotas, donde aseguró que Gala la había corrido de su casa, le había quitado dinero y la había separado de su trabajo como mánager.

La versión de la actriz fue completamente opuesta, acusando a su madre de haberla robado y violentado.

Al borde de lágrimas Crista Montes en UPC ADRIÁN MARCELO al confesar que el golpe más duro para una madre es vivir lo que ella pasó con sus hijas por un simple plato de cereal. A pesar de pasar tanto tiempo sola, criando a una niña actriz, así le pagaron

Sin embargo, durante su charla con Marcelo, Crista reveló que la situación llegó a un punto crítico cuando ambas se enfrentaron físicamente. "Llegó de grabar y me preguntó qué había de comer.

Como no había hecho el súper, le dije que había cereal. En ese momento, me aventó el plato. Yo le di una cachetada, pero ella me la devolvió y no con una, sino con varias", reveló. Además, aseguró que su otra hija, Beba Montes, también intervino en su contra.

Me llena de tristeza escuchar de la boca de doña Crista Montes cómo la golpeó su hija Gala Montes con ayuda de su hermana. Lo que hizo Gala no tiene nombre!

UPC Adrian Marcelo @adrianm10 pic.twitter.com/TvDzA7LAg6 — Chismosote (@ChismosoteTV) March 24, 2025

La expulsión definitiva

La madre de Gala relató que su último encuentro con la actriz fue en octubre de 2023, cuando fue obligada a dejar la casa donde ambas vivían.

"Llega Gala y me dice: 'te vas de mi casa'. Yo me negué, pero me sacó", confesó. También reveló que se marchó con apenas 50 mil pesos y desde entonces no ha recibido apoyo económico de su hija.

Adrián Marcelo hace un llamado a la paz

Uno de los puntos más comentados de la entrevista fue el intento de Adrián Marcelo por calmar la ola de odio que se ha generado entre los seguidores de ambos. "Espero que esta plática sirva como un puente para todos los involucrados.

No quiero que mi carrera se base en un pleito con una chica que tiene un potencial tremendo", declaró.

Marcelo también pidió a los fans que cesen los ataques y las críticas en redes sociales. "Ambos nos debemos una disculpa", mencionó, dejando abierta la posibilidad de un acercamiento con la actriz en el futuro.

"Gala está tomando malas decisiones"

Para finalizar, tanto Crista Montes como Adrián Marcelo hicieron un llamado a Gala para que reflexione sobre su camino personal y profesional. "No creo que Gala tenga que llevar su carrera por un OnlyFans. Tiene potencial para mucho más", afirmó Marcelo.

Crista, por su parte, admitió que sigue pendiente de su hija, pero dejó claro que una reconciliación no es posible: "Cada vez que me lanza una pedrada me duele. Pero ya no hay vuelta atrás". Con esta declaración, la madre de la actriz pone punto final a una relación que, según ella, está completamente fracturada.