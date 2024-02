¿Lo comprarías? Se viraliza por vender refresco en bolsita ´con valor agregado´ (+Video)

Si tuviste la oportunidad de crecer en los 90 seguro tuviste la fortuna de tomarte un refresco en bolsita; aunque poco higiénica, esta táctica era usada en los puestos de comida si tenías la necesidad de pedir algo para llevar y no querías quedarte sin tu bebida preferida.

Aunque recordada con cariño, esta forma de beber refresco ha sido dejada de lado por la cantidad de basura que generaba. Sin embargo, parece ser que el refresco en bolsita tiene una nueva oportunidad en manos de emprendedores, haciéndose viral en las redes sociales.

Refresco en bolsita, ¿idea millonaria?

En 2022 la cuenta de Tiktok TragonesPeroFinos compartió el video de una joven de Jalisco que vendía refrescos en el conocido parque Rojo; lo que llamó la atención es que daba su producto en una bolsita, pero decorada con el popular personaje Hello Kitty.

Y eso no fue todo, el pequeño estanquillo llamado Kokita en Bolsa ya se ha vuelto una marca en la zona, pues a la par del refresco esta persona vende gorras, botones y termos con la imagen de su emprendimiento, lo que ha llamado la atención de clientes y curiosos.

Este 2024, nuevamente en Tiktok, el usuario Jesus Dady Montemayo compartió un largo video donde entrevista a la creadora de Kokita en Bolsa, profundizando más un poco en sus motivaciones y el por qué decidió poner este pequeño negocio.

La ´idea millonaria´ de esta joven ha abierto un debate en Tiktok; hay quienes se han preguntado si este negocio es real o es solo una broma, además de afirmar que vender un vaso de refresco en bolsa, con o sin hielo, a elección de cada uno por 20 pesos no es demasiado.

"Muy bonito y todo pero la verdad, no lo pagaría"; "Yo si me compraría mi coquita en bolsa"; "cuando la sirve en el vaso ya se le fue todo el gas"; "mente de tiburón; Explotó su creatividad con esto. Y si me da mucho pesar la contaminación", son algunos de los comentarios sobre esta situación.

Hay que reconocer que cuando tenemos necesidades las oportunidades de negocio sobran, solo hay que saberlas aprovechar. ¿Qué opinas de esta idea?