Karely Ruiz rechazó participar en 'video filtrado' de Babo

La influencer regiomontana Karely Ruiz reveló en su cuenta de Facebook que fue invitada a la grabación del video de Babo, pero rechazó la invitación.

Karely no dio más detalles sobre su participación en el video especial para OnlyFans, ni por qué rechazó la propuesta de Babo, pero sí se pronunció en contra de quiénes filtran los videos, porque hay gente que paga para verlos.

"No se me hace justo porque hay gente que realmente paga para ver esos videos, siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno", expresó Ruiz.

Y agregó que, aunque le enoja la filtración de videos, confesó que eso le ayuda a aumentar su popularidad, lo cual, se ve reflejado en sus ganancias.