Golpe de calor: ¿Cómo proteger a tu mascota?

Por desgracia, durante las temporadas de calor, los lomitos sufren las consecuencias de las altas temperaturas, incluso pueden llegar a presentar, el temido golpe de calor, aquí te decimos que es y como evitarlo ¡toma nota!

¿Qué es un golpe de calor en mascotas?

Para empezar, el calor y las mascotas no suelen ser buenos aliados. Ten en cuenta que no tienen el mismo sistema de transpiración que los humanos; y en el caso de los perros, para regular su temperatura emplean el jadeo y eliminan el sudor a través de las almohadillas de las patas.

Por lo que el golpe de calor es un exceso de temperatura en el cuerpo, consecuencia generalmente del clima, y puede producirse en tu mascota por una exposición prolongada al sol, por el esfuerzo físico o por falta de hidratación. Es un daño que empeora conforme más se retrasa su tratamiento, por lo que es necesario actuar cuanto antes en caso de detectarlo.

Síntomas de los golpes de calor

Los síntomas más comunes de los golpes de calor son los siguientes:

- Jadeo excesivo

- Salivación abundante

- Temblores

- Ritmo cardíaco acelerado

- Temperatura corporal superior a 42º grados

¿Cómo actuar ante un golpe de calor?

Antes que nada es importante destacar que no debemos estresar a la mascota, por lo que es importante mantener la calma mientras lo socorremos, aunque nos sea complicado.

El siguiente paso que debes hacer es, si puedes, trasladarlo a un lugar que tenga sombra o esté fresco. Si estás en casa y tienes un ventilador, ponlo cerca de este. No debes bajar la temperatura de forma brusca, sino hacerlo poco a poco, de lo contrario podría sufrir una hipotermia ya que debemos tener en cuenta que su capacidad de termorregulación va a estar afectada y no pueden controlarla con normalidad.

Posteriormente, con una toalla mojada a temperatura ambiente, nunca helada, por lo que hemos comentado antes del riesgo de hipotermia, debes ponerla por todo su cuerpo, insistiendo en la cabeza, cuello, vientre y patas. Humedece también su hocico ya que es probable que lo tenga seco. Conforme se vaya recuperando, ofrécele agua fresca, pero no le obligues a que beba.

El golpe de calor no debe durar más de 10 minutos. En caso de alargarse más, puede provocar graves problemas de salud en el animal, incluso la muerte. Si tu mascota no se recupera en 10 minutos, es preciso que lo lleves urgentemente al veterinario para que le ayude a recuperarse. Tratarle a tiempo es fundamental así que no dudes en socorrerle de inmediato.

Prevén el golpe de calor

Hay distintas maneras de prevenir el golpe de calor en los animales. Te dejamos con algunos consejos:

- Mantén siempre a tu mascota hidratada: Deja varios bebederos a su disposición. Es importante que el agua esté limpia y fresca.

- Cepilla su pelo: Así eliminarás el pelo muerto y ayudarás a que tu perro pueda regular su temperatura más fácilmente.

- No dejes a tu perro encerrado: Aunque se encuentre en un lugar donde no dé el calor directamente, la temperatura puede subir hasta diez grados en cuestión de minutos.

También puedes llevarlo a una peluquería de mascotas para que le realicen la técnica de corte adecuada para su tipo de pelo.

¿Qué te parece?