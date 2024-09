Franco Escamilla en el ojo del huracán, se burlan de su hija por su chiste de "quinceañeras gordas"

Franco Escamilla, famoso por su humor negro y comentarios polémicos, se ha convertido en tendencia en redes sociales tras la celebración de los XV años de su hija.

Lo que comenzó como un evento familiar, lleno de baile y momentos emotivos, rápidamente tomó otro tono cuando usuarios de redes sociales revivieron viejos chistes que el comediante había hecho sobre la obesidad y quinceañeras en el pasado.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar cuando un video de Escamilla bailando con su hija en la fiesta fue compartido por la cuenta "Porktendencia" en X, anteriormente Twitter.

Lo que debería haber sido una celebración familiar íntima terminó en una ola de críticas hacia el comediante, especialmente por chistes antiguos que muchos consideran ofensivos.

Uno de los comentarios más mencionados fue un tuit de 2012, donde Escamilla escribió: "Eres tan gorda que en lugar de XV tuviste XXXL jajaja no entendí". Este tipo de bromas, que en su momento causaron controversia, resurgieron con fuerza tras la fiesta de su hija.

Uno de los chistes más criticados que ha sido revivido dice: "Una quinceañera, cuando es gordita, parece piñata".

Aunque estos comentarios se hicieron años atrás, la celebración de los XV años de su hija trajo de vuelta la discusión sobre los límites del humor negro y la responsabilidad de quienes lo practican.

En redes, muchos señalaron la aparente contradicción entre la capacidad de Franco Escamilla para burlarse de temas sensibles y la incomodidad que podría sentir ahora que esos temas lo tocan de cerca.

"Escupiste para arriba y te cayó en la cara", dijeron algunos internautas, haciendo referencia a la idea de que ahora el comediante podría estar enfrentando las mismas críticas que él solía hacer en tono de broma.

Franco Escamilla compartió en X, antes Twitter, que su hija Azul fue hospitalizada recientemente, aunque no reveló el motivo de su ingreso. A través de su mensaje, agradeció a quienes le enviaron buenas vibras y apoyo durante estos momentos difíciles.

"Gracias a Dios Azulita ya está en casa recuperándose", escribió el comediante, explicando que había estado ausente debido a la situación. También aprovechó para responder de forma breve a las críticas sobre su humor negro, mencionando que ahora se concentrará en su familia y que "luego" atenderá los comentarios negativos.

FAMILIA:

Gracias a DIOS Azulita ya está en casa recuperándose

Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando

Gracias a los que tiraron buena vibra y a los que no, pues no.

Se queda el cm en labores de "limpieza" y a los que quieren...