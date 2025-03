Filtran cómo sería el diseño del iPhone 17 Pro Max, ¿te gusta?

Faltan todavía unos meses para que Apple decida dar el siguiente paso con su inminente iPhone 17, pero ya comienzan a surgir los rumores sobre el diseño que tendrá, particularmente el modelo Pro Max (el más ambicioso), generando gran expectación.

Si algo se toma en serio la compañía de Cupertino es en cambiar el panorama con cada dispositivo, sorprendiendo en grande a sus usuarios, y los planes que tendría para el iPhone 17 Pro Max serían verdaderamente inéditos. Sigue leyendo por si te interesa.

De acuerdo con el reconocido filtrador Sonny Dickson, el iPhone 17 Pro Max podría abandonar el característico módulo cuadrado de cámaras para dar paso a un diseño rectangular que abarcaría toda la parte superior trasera del dispositivo.

Here´s a first look at how cases might look on the iPhone 17 Pro Max. What do you think? pic.twitter.com/HzCGkRBIQv