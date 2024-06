¿El padre del año? Esconde a su hijo en un ropero y así lo encontró la madre (+Video)

Algo es seguro; para ser padre hay dos cosas muy necesarias: una de ellas es la creatividad y otra es, sin duda alguna, la paciencia. Si no nos crees, puedes preguntarle a tus amigos que ya tengan el honor de ser papás, aunque también puedes leer la historia que te presentamos hoy.

Cada vez más jóvenes toman la decisión de ser padres a edades más temprana y muchos de ellos son asiduos a las redes sociales, donde suelen compartir las aventuras que pasan con sus hijos durante sus años de infancia.

Es así como nos encontramos con la experiencia que vivió Sylvia Mendoza, una usuaria de Tiktok que compartió un gracioso momento que vivieron su hijo y su esposo mientras jugaban a las escondidas.

Esconde a su hijo en un ropero y así lo encontró la madre

Sylvia publicó un video donde ella se acerca a un ropero en su casa; dentro de uno de los compartimentos descubre una sorpresa: su hijo estaba dentro del mueble, oculto detrás de unas cobijas.

Es entonces que Sylvia le pregunta al pequeño "¿quién te escondió ahí?", a lo que el niño, muy quitado de la pena y sin mayor inconveniente responde "papá".

Las reacciones no se han hecho esperar; hay quienes indican que el pequeño ya se ve muy acostumbrado a vivir estas experiencias en casa, mientras que otros han sido un poco más irónicos.

"Mi papá hizo lo mismo y todavía no lo encuentro"; "yo escondiéndome del SAT"; "como que no quería delatarlo pero no resistió"; "razones por la cual quiero tener hijos", son algunos de los comentarios en la publicación que ya alcanzó los más de tres millones de ´Me gusta´.

