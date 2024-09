Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle Primer tráiler oficial ¿Cuándo se estrenaría este último arco?

Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment han emocionado a los fanáticos de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba al revelar el primer tráiler oficial del arco final de la serie, Infinity Castle (Castillo Infinito).

Este último arco será adaptado en una trilogía de películas, poniendo fin a una de las historias más exitosas y queridas en el mundo del anime.

Desde su primer episodio emitido el 6 de abril de 2019, Demon Slayer ha logrado cautivar al público global con su impresionante animación, cortesía del renombrado estudio Ufotable, y una trama llena de acción, emociones y profundas conexiones familiares.

Tras cuatro temporadas y dos películas, la serie continúa en lo más alto del anime, manteniendo a los seguidores expectantes con cada nueva entrega.

El reciente tráiler de Infinity Castle no ha sido la excepción. Con secuencias llenas de acción, momentos emotivos y una calidad visual inigualable, los fanáticos ya han comenzado a teorizar sobre el desenlace de esta épica historia.

Las expectativas están al máximo mientras el equipo de Ufotable se prepara para culminar la saga de Tanjiro Kamado y sus compañeros.

El arco Infinity Castle es el clímax de la historia, donde los cazadores de demonios enfrentan a su enemigo más temido: Muzan Kibutsuji, el rey demonio, junto a sus seguidores más poderosos, las lunas superiores.

