¿De dónde salió la frase la ropa sucia se lava en casa?

En México tenemos un dicho para describir casi cualquier situación; desde una pelea familiar, un secreto que no debe decirse y hasta cuando debemos dejar de lado nuestras opiniones para otro momento. Y uno que seguramente has escuchado es ´la ropa sucia se lava en casa´.

Esta expresión casi siempre se utiliza en algún momento en familia, con amigos o en pareja en situaciones que seguramente conoces bien, pero ¿de dónde se originó este refrán conocido casi en todo el mundo? Esto sabemos.

Este dicho popular tiene sus orígenes en la Edad Media. Según algunas fuentes, esta frase nació a partir de las lavanderas que acudían a los ríos a lavar ropa y donde coincidían aquellas que cumplían esta labor en las casas de alcurnia.

Y sí, como puedes imaginarte en estos lugares comenzaban a correr los chismes que rápidamente pasaban de boca a boca, causando problemas serios en algunos casos debido a lo delicado de los asuntos.

Es ahí que entre las lavanderas se acuñó el término ´la ropa sucia se lava en casa´, en alusión a que los asuntos personales deben discutirse en el hogar y no ventilarse en sitios donde todos podrían enterarse.

Incluso el emperador Napoleón Bonaparte utilizó esta frase al regresar de su primer exilio en la isla de Elba; supuestamente, fue frente a la Asamblea Nacional de Francia donde expresó:

¿Qué es un trono? Un pedazo de madera brillante cubierto con terciopelo. Yo soy el Estado y sólo yo represento al pueblo. Incluso si me hubiese equivocado, no debieron ustedes reprocharme en público, porque la ropa sucia se lava en casa. Francia me necesita a mí más de lo que yo necesito a Francia".