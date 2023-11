Cameraman: ¿De dónde salió esta extraña tendencia? (+Video)

Seguramente, hace un par de días notaste que muchos jóvenes se disfrazaron de enormes cámaras de vigilancia y hasta de equipos de sonido, y tal vez uno que otro se caracterizó como una taza de baño.

Y si te sentiste viejo al no saber qué es lo que estaba pasando, no te preocupes. Trataremos de explicarte de qué trata esta extraña tendencia llamada Cameraman.

¿Quién o qué es Cameraman?

Cameraman es un personaje que proviene de una serie de internet llamada Skibidi Toilet, parte de un canal de YouTube llamado DaFuq!?Boom!

Pero, ¿de qué va este extraño show? En esta serie de cortos, nos encontramos a unos raros personajes, los skibidi toilets, que son una raza alienígena que ha llegado a destruir a la humanidad.

Por ello, un científico llamado Doctor Mortis ha modificado a algunos agentes humanos para detenerlos, creando así a los Cameraman; y aunque no son animaciones precisamente para niños, los clips creados por Alexey Gerasimov se han vuelto muy populares entre ellos.

Wey, hace semanas ví a mi sobrino bailar "Everybody Wants to Rule the World" Tears for Fears, mientras veía videos de weyes con cabeza de camara peleando contra tazas de baño.



No sabía qué estaba pasando...



Bueno, acabo de descubrir que es muy popular entre los morrillos. pic.twitter.com/mkOlXeOHD7 — El Zombie II (@DimeFred2) November 2, 2023

Tal vez es por lo llamativo que resulta ver una cabeza salir del escusado o de un mingitorio, además de lo divertido de ver a una persona con una cámara por cabeza; sea cual sea la razón, este creador ya alcanza los más de 34 millones de seguidores.

Y tal y como ha pasado con otras tendencias, en las redes sociales las canciones que se escuchan de fondo en los diversos clips se han vuelto parte de retos muy populares, como por ejemplo Give it to me de Timbaland o una canción rusa llamada Chupki V Krusta de Friki.

Otro tema que seguramente conoces y ya se volvió uno de los favoritos es el clásico Everybody wants to rule the World de Tears for Fear; y aceptémoslo, entre que los más peques escuchen canciones de Bad Bunny o un tema icónico de la música, ¿cuál prefieres?

Parece ser que los Skibidi Toilets y los Cameramans han llegado para quedarse, al igual que en su momento ocurrió con programas como Happy Tree Friends, Ren & Stimpy o los cortos muy mexicanos de Vete a la Versh

Esperemos que esta pequeña explicación haya resuelto un poco tus dudas; y si quieres ver por ti mismo este extraño y popular programa, te dejamos uno de los episodios a continuación: