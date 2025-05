Calor en Veracruz: ¿cómo dormir fresco por las noches?

A pesar de que esta semana ingresó el frente frío no. 42, el calor continúa en gran parte de México, incluyendo Veracruz que mantiene temperaturas arriba de los 27° en distintas zonas. Y este ambiente caluroso solo se intensificará en los próximos meses.

Con la llegada del período de calor intenso conocido como canícula, que se prevé comience el 3 de julio y termine el 11 de agosto. Las altas temperaturas se mantendrán en un máximo para esta temporada, por lo que es importante estar prevenido.

¿Qué puedes hacer contra el calor para dormir cómodamente?

Y es que el calor, afecta las actividades diarias así como nuestro bienestar general, ya que puede provocar cansancio, deshidratación y en casos extremos golpes de calor. Incluso al estar en casa, y llegar la hora de dormir un ambiente caluroso puede dañar la actividad del sueño.

En caso de que el calor no te deje descansar correctamente y cambie tu estado de ánimo, es importante refrescarnos antes y mientras dormirnos. Si no tienes aire acondicionado en tu habitación, no te preocupes ya que hay otras alternativas que puedes utilizar:

Cuida tu entorno y la postura que tienes para dormir

Deberás adecuar tu habitación, es importante que esté ventilada, con muebles que no hagan más calor y que haya corrientes de aire. Elige un colchón adecuado para una postura como estrella de mar, en la que te sientas más libre y cómodo.

Adquiere un colchón con tecnología de enfriamiento

Si tu colchón tiene mucho tiempo es probable que almacene calor entre las capas, por lo que es momento de cambiarlo por un diseño que te ayude a conciliar el sueño, lo ideal es un transpirable.

Algunos cambios en tu rutina

Es importante que te relajes antes de dormir, puede servirte un baño antes de acostarte, evitar cenas muy pesadas y apagar luces o electrónicos que irradien calor.

Usa tu ventilador de forma inteligente

Dormir con un ventilador directo al cuerpo puede provocarte resequedad en garganta o nariz, es importante tener un ventilador que oscile a 360° para que el aire sea perfecto en toda la habitación.

Usa sábanas de lino y algodón

El calor se puede retener en telas durante el día, lo que puede provocarte sudor de más, y cansancio al dormir. Por lo que usar sábanas lino y algodón ayudará a regular mejor la temperatura.