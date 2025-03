8M: Películas y series en Netflix para ver este Día Internacional de la Mujer

Cada 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer para tomar consciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que puedan desarrollarse.

Este día que se conmemora desde 1975, sirve para visibilizar la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres en el país. Además tiene la urgencia de hacer efectivos los derechos de las mujeres, incluyendo la necesidad de eliminar la brecha salarial, la presencia de mujeres en puestos de trabajo y más.

Producciones en Netflix que destacan el valor de las mujeres

Si quieres conmemorar este día tan importante para los derechos de las mujeres, pero no puedes salir entonces conoce algunas películas y series que están en la plataforma de streaming Netflix y que no querrás perderte este sábado 8 de marzo:

Anne with an E

¿De qué va? Anne with an E es una serie de drama familiar canadiana que trata sobre una niña huérfana que encuentra un hogar con dos hermanos. La serie está basada en la novela Ana de las Tejas Verdes de L.M. Montgomery.

Esta serie es para verse más de una vez, un camino de emociones, en donde el personaje principal destacará en cada lugar en el que esté gracias a su inteligencia e imaginación.

Temporadas: 3

Gambito de Dama

¿De qué trata? Miniserie de Netflix que narra la historia de Beth Harmon, una joven prodigio del ajedrez que lucha contra las adicciones. Beth irá descubriendo como su pasado afecta de una manera u otra a su presente.

Episodios: 7

Orange is the New Black

¿De qué trata? Una serie imperdible sobre una mujer que va a la cárcel por un delito de narcotráfico. La serie se desarrolla en una prisión de mujeres y muestra los problemas que enfrentan las prisioneras.

Temporadas: 7

Frida

¿De qué trata? La vida de la artista mexicana y el pintor Diego Rivera mientras la joven pareja toma el mundo del arte como una tormenta. Desde su compleja relación con su mentor hasta su amor con Trotsky. Kahlo vivió una vida audaz como una revolucionaria.

Año: 2002

Ruido

¿De qué trata? Como la mayoría de las mujeres, Julia ha visto su vida destrozada por la violencia de género en su país. Ella busca a su hija pero, en el camino, encontrará muchas historias similares.