¿Hay nexos con criminales? Gobierno de Veracruz pondrá bajo la lupa a candidatos

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que su administración pedirá a los partidos políticos una revisión puntual de sus candidaturas ante posibles nexos con generadores de violencia o antecedentes penales.

Adelantó que en los próximos días ella o el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, se reunirán con las dirigencias partidistas para revisar los perfiles, apuntando que Morena previamente aplicó filtros revisando los antecedentes de todos sus candidatos.

"Tenemos observaciones sobre algunos perfiles. Pedimos un listado completo de todos los candidatos y si hay generadores de violencia deben ser identificados. Vamos a hablar con las dirigencias", dijo en conferencia de prensa realizada este lunes en Xalapa.

Nahle advirtió que algunos aspirantes están bajo observación por presuntos vínculos con grupos delictivos, aunque evitó precisar partidos; "sí hay ciertos personajes", afirmó; "no quiero señalarlo porque si no va a decir que yo me metí al tema electoral a incidir en un partido o en otro".

Inseguridad en Veracruz

Luego del asesinato de cinco personas en Texistepec —incluida Marisol Navarro, hija del policía municipal Miguel Ángel Navarro— durante un acto proselitista de Morena, Nahle detalló que el gobierno federal enviará una célula de investigación para reforzar la indagatoria.

"Lo único que les voy a decir es que todos los recursos; desde anoche hablé con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Hoy en la mañana se han comunicado de la Presidencia. Todo el apoyo, todo el apoyo", subrayó.

De acuerdo con la mandataria, el ataque dejó también herido a Mario Navarro, hijo del mismo policía municipal; "Mario Navarro no ha fallecido, es su hijo, está herido", dijo. "Desgraciadamente los fallecidos: Aarón Olasco, Silvestre González, Marisol Navarro y la candidata".

Sobre Aarón Olasco, relató que presuntamente fungía como seguridad privada de la candidata. "Me comentan que ella lo traía como si fuera su guardia personal, incluso fungía como una seguridad privada y traía un arma".

Protección a candidatos en Veracruz

Respecto a las solicitudes de protección para candidatos, Nahle precisó que hasta el momento se han recibido 57 peticiones formales ante el OPLE.

"24 son de Movimiento Ciudadano, 11 del PT, ocho de la coalición Verde-Morena, seis de Morena, tres del PAN, tres del PRI, una del Verde y una de un independiente", puntualizó. "Todos los que lo han solicitado tienen acompañamiento de la Policía Estatal".