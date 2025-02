Yunes Márquez no es la persona ni el momento para afiliarlo a Morena: Rocío Nahle

Miguel Ángel Yunes Márquez no es la persona ni es el momento para integrarlo a las filas de Morena, al movimiento hay que cuidarlo y priorizar el verdadero objetivo de la transformación así como la congruencia y el mandato del pueblo, aseguró la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García en entrevista exclusiva para el programa Los Periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez de Sin Embargo.

En el primer y único pronunciamiento que hará tras inconformarse por la afiliación del senador expanista, Miguel Ángel Yunes Márquez a las filas de Morena, explicó que su postura no obedece a motivos personales sino a la congruencia que requiere este caso.

Asimismo, enfatizó que en Morena caben muchos "pero no todos."

"Ya está el señor en el senado y ahí está votando a favor de las reformas de la presidenta, que bueno, lo expresé, pero de eso a meterlo a tu casa ideológica, política, hay un mundo de diferencia y no es un tema personal.", expresó.

Destacó que no se puede pasar por encima de la militancia que ha sido sumamente solidaria con sus principales representantes, sobre todo en Veracruz, donde costó mucho construir desde la izquierda una verdadera democracia.

Por lo anterior, y por ser una figura pública, una política y la gobernadora de una entidad como Veracruz, es que hizo un pronunciamiento firme ante la Comisión de Honor y Justicia del CEN de Morena que tiene 30 días hábiles para emitir un posicionamiento, lapso en el que tendrán que llamar a cada uno de los involucrados para que presenten sus argumentos.

"No hay las condiciones, no es el momento, no es la persona adecuada para entrar a nuestro movimiento y hay que cuidar al movimiento, hay que cuidarlo, esa es mi obligación pero también es la obligación de muchísimos militantes. Yo como referente o como una figura pública voy a decirlo así, de Morena en Veracruz pues tenía que reaccionar inmediatamente, a ver, hay que cuidar el movimiento.", subrayó.

Rocío Nahle, afirmó que los militantes y cuadros están obligados a fortalecer el movimiento y por eso "yo salgo a dar cara, a decir esto no puede ser y vámonos a la instancia", afirmó.

Lo principal, puntualizó, es que Morena no tiene dueño, Morena es del pueblo y eso nadie debe olvidarlo, al contrario "tenemos que cuidar el rumbo, el objetivo, la visión y la congruencia, no podemos perder de vista el objetivo de la transformación y se tienen que analizar casos (...), en este caso yo hablo de la persona y de la fórmula porque la fórmula son los dos

", precisó.

El objetivo de la campaña de afiliación es lograr 10 millones de militantes pero se pueden integrar más ciudadanos si se respeta y cuida al movimiento, insistió.

"La petición que yo hago no es un tema personal, yo no tengo nada personal contra él ni contra nadie cuando yo estoy en política, cuando yo soy la gobernadora de Veracruz, de todos los veracruzanos y veracruzanas, de todos, pero en el tema de militancia política ahí si tenemos que cuidarlo, es un movimiento abierto donde cabemos muchos, muchísimos pero no todos.", agregó.

En estos temas, apuntó, es cuando la coordinación y el oficio político deben mostrarse así como la capacidad de un lado y de otro.

"Morena es un movimiento maravilloso. A nivel mundial no hay un movimiento como el que hemos conformado en México, a nivel mundial no se tiene el poder como se tiene en tan poco tiempo como lo logramos en México a través de Morena y ahí este movimiento tan maravilloso que no soy dueña yo ni dueña Luisa Alcalde ni dueño nadie, el movimiento es del pueblo y para el pueblo y hay que hacerle caso al pueblo. Lo dije precisamente en la entrevista que tuve con ustedes hace unos meses que en Morena mandata el pueblo, esa es la base de nuestro movimiento.", añadió.

Miguel Ángel Yunes Márquez es senador por el principio legal de primera minoría, no porque haya ganado la elección el pasado 2 de junio de 2024, recordó y remarcó que perdió postulado desde el PAN contra Morena.

Además, aseveró que si ha votado a favor de las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum es porque se lo debían a los mexicanos no porque le haya hecho un favor al país.

En concreto, reiteró, Miguel Ángel Yunes Márquez no cumple en ningún sentido con los requisitos para ser militante del movimiento y cada argumento lo presentará ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena con la absoluta calidad moral que le confiere su militancia y trayectoria dentro del partido y de la izquierda.

" ¿Por qué yo como referente política de Veracruz salgo a manifestar y a decir el rechazo, no pueden aceptarle la membresía como activo? Pues porque no cumple nada. Él está en el Senado, perdió en el 2024, él perdió con Morena, acá con nosotros, llega como primera minoría, está bien, así está la ley, se lo permite, se acerca ahí a Morena para votar las reformas tan importantes que necesita el país, que bueno, yo lo dije también con ustedes, que bueno que está votando porque eso no es un triunfo ni un favor es una responsabilidad y algo que le debían al pueblo pero también les voy a comentar que tengo calidad moral para pedir esto."

Como la primera coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena con 35 diputados federales, reseñó, se presentó el caso de Ariadna Montiel, hoy titular de la Secretaría de Bienestar, quien era legisladora del PRD y al solicitar integrarse a la bancada guinda no fue aceptada y tuvo que declararse sin partido hasta que en el periodo siguiente los diputados federales morenistas determinaron aceptarla.

"¿Qué sigue?, bueno, yo ya hice la solicitud formal a la presidenta Luisa Alcalde y a la Comisión de Honestidad y Justicia, presenté la solicitud, el por qué y de acuerdos a los estatutos. Son 30 días hábiles para hacer el análisis y la revisión del caso y en su momento se tendrá que acreditar el porqué si, el porqué no", informó.

Avaló el pronunciamiento que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo al ser cuestionada al respecto en torno a que el debate interno es bueno "pero con respeto a la ideología, a la militancia, a disentir, a las ideas, eso es nuestro movimiento", destacó.

Al tiempo que reconoció que en Morena están abiertos también reiteró que se tienen que analizar ciertos casos, de igual manera, expresó su respeto a la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde.

"Este señor (Yunes Márquez), el senador, tiene fuero, el hoy en su declaración dice que envía sus respetos, está bien, yo respeto a todos, a todos y sobre todo a todos los veracruzanos y veracruzanas y en ese respeto es el posicionamiento que yo hago. Hay que escuchar al pueblo, de ahí venimos. Yo voy a esperar a que me llame honestidad y justicia así va a ser", concluyó.