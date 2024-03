"Yo ya no era alcalde", dice Benito Aguas Atlahua tras manifestación en Zongolica

El candidato a la diputación federal por el distrito de Zongolica por la coalición "Sigamos haciendo historia", Benito Aguas Atlahua, señaló que durante la reciente manifestación que mantuvo sitiado al municipio evitó acercarse para no politizar la situación.

"Recordemos que yo ya no era alcalde y con el pasar de los días, el Gobierno del Estado le dio una cita a la síndica y fue entonces que los manifestantes pidieron mi intervención; ante ello, yo asistí a Xalapa como un ciudadano más", puntualizó.

Indicó que en los años que lleva en la política nunca le ha gustado politizar ni lucrar con las problemáticas sociales, de ahí que se haya mantenido alejado.

No obstante, consideró que si bien está de acuerdo en que la población se manifieste, no debió haber sido en Zongolica, pero al parecer se dejaron llevar por personas que no han aportado nada a la región serrana.

Benito Aguas Atlahua recordó que actualmente está en busca de la gente, con la premisa de que desde la diputación se debe trabajar en soluciones para las problemáticas de la población de este distrito y que se den condiciones de desarrollo.

Recordó que su candidatura se dio como parte de las dos consideradas en el estado para población indígena, ya que él nació en Tepnacaxtla y es nahuahablante, por lo que conoce bien las necesidad de la población serrana.

Agregó que también ha sido gestor, lo que le ha acarreado aprecio y simpatía de diversos sectores de la población, a los cuales espera servir desde la curul si le dan esa oportunidad.

Comentó que al momento se encuentra iniciando actividades y en días pasados se reunió con coordinadores municipales del PVEM, Morena y PT, quienes le externaron su disposición a acompañarlo en la labor que se hará como parte de la campaña.