Xóchitl Gálvez se reúne con militantes en Orizaba

En el Frente Amplio por México (FAM) no se tiene la idea de que todo está mal, hay cosas positivas que se tienen dejar, otras "más o menos" que se tienen que mejorar y lo que no sirva se va a cambiar, destacó la coordinadora de esta alianza, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Al dirigir un mensaje ante más de cuatro mil personas reunidas en el teatro Metropolitano de Orizaba destacó que hay cosas que están bien y se deben quedar, como los programas sociales, que no empezaron con este gobierno, sino en 1977 con Ernesto Zedillo.

Dijo además que él inició también con la papilla que ella llevaba a Zongolica.

Después llegó Vicente Fox y empieza con la pensión de adultos mayores en las zonas rurales del país y sigue con el programa Progresa que ahora se llama Oportunidades.

Luego, Felipe Calderón implementa el programa de 70 y Más en más municipios y Enrique Peña Nieto creó Prospera; luego llega el actual Presidente y mejora la pensión, le pone mejor presupuesto "y eso es entendible", que cada persona que llegue mejore las cosas.

"Por eso es muy importante que le digamos a la gente que hoy los programas sociales están en la Constitución, nadie puede quitar un programa social, así que no les vengan a engañar que si no hacen tal cosa les van a quitar los programas sociales", puntualizó.

Incluso, apuntó, esta alianza propuso en la Cámara de Diputados que la pensión se otorgue a partir de los 60 años, pues hay personas que a esa edad ya no tienen trabajo y a ellos se les debe privilegiar en el presupuesto.

Inseguridad y salud

Gálvez Ruiz pidió "no creer el cuento" de que Claudia Sheinbaum es "inalcanzable", pues ha metido cientos de millones de pesos en bardas, espectaculares y publicidad por todo el país; "ella ha metido millones de pesos, yo aspiro a tener millones de corazones".

Destacó que la inseguridad está afectando al país y no se soporta, y no se puede vivir con miedo, pero hay ciudades como Fresnillo, Zacatecas, en donde la gente a las 20:00 horas se encierra, y los aguacateros y limoneros de Michoacán le dicen que ya no pueden porque viven a merced de la delincuencia.

Recordó que hay casi 50 mil personas desaparecidas en lo que va de este sexenio y cada día se mata a seis mujeres y eso no se puede permitir.

Destacó que el lema de abrazos, no balazos no es una política, es una ocurrencia criminal en donde los balazos han sido para los ciudadanos y los abrazos para los delincuentes.

Agregó que se requiere de trabajar con la cabeza, inteligencia, coordinación con estados para detener tráfico de armas y lavado de dinero y corazón para ser empáticos con las víctimas.

En el tema de la salud, destacó que 50 millones de mexicanos no tienen servicio de salud y mujeres con cáncer cerraron este viernes el aeropuerto de la Ciudad de México por la falta de medicinas.

"El que se hayan muerto 800 mil personas por covid no es normal; fue un mal manejo de la pandemia y fue injusto lo que le pasó a muchas familias", expuso.

Gálvez destacó que en Dinamarca la pérdida de esperanza de vida por la pandemia fue de 15 días, en México fue de cuatro años. Agregó que una de las propuestas que se tienen es recuperar el Seguro Popular.