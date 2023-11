No me voy de Morena: Marcelo Ebrard; buscará Presidencia en 2030

El ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón dio a conocer que no renunciará a Morena, continuará militando en este partido, y dijo que el entendimiento con Claudia Sheinbaum se basa en que tienen diferencias, lo cual, ya lo platicó con ella.

"De haber querido registrarme como candidato por Movimiento Ciudadano lo hubiera hecho, pero decidí esperar a tener una conversación con Claudia y fue decisiva para tomar mi decisión", añadió.

Aclaró que hasta el momento no ha tenido ninguna plática con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pero si con Claudia Sheinbaum, a quien le pidió no se persiga a quien piense diferente; y adelantó que no cesará en su intento de ser presidente de México, pero lo hará hasta el 2030, porque ahora las condiciones no le son favorables.

Dio a conocer que logró de parte de la Comisión de Honor y Justicia de Morena que se sancione a todos los militantes que cometieron violaciones dentro del proceso interno, entre ellos algunos servidores públicos.

Agradece al MC

Agradeció la invitación y buenos comentarios que se hicieron desde Movimiento Ciudadano para con él, en particular de parte del dirigente nacional de dicho partido Dante Delgado Rannauro.

Entre los primeros acuerdos y líneas de entendimiento con Claudia Sheinbaum es que se debe acabar el antagonismo dentro de Morena y en la forma de gobernar al país; por el contrario, dijo, se debe fortalecer la cohesión.

Marcelo Ebrard indicó que no se le ha ofrecido ningún cargo dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum de ganar la elección, como tampoco el tema de la senaduría.

Lo que sí ha solicitado, es que el grupo que él representa, cuente con participación en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en la Comisión Nacional de Elecciones y en la Comisión de Honor y Justicia.

Violaciones a proceso interno, es derrota para Mario Delgado

Marcelo Ebrard Casaubón consideró que la resolución de la Comisión de Honor y Justicia de Morena confirmando que hubo violaciones y excesos dentro del proceso interno para elegir al coordinador nacional de la Cuarta Transformación es una derrota para Mario Delgado Carrillo.

Recordó que tras concluido el proceso y hasta la fecha, el líder nacional de Morena ha declarado y sostenido una postura de que todo salió bien y que no hubo irregularidades.

"No fue así, es una derrota para Mario Delgado y debe haber cambios importantes en el partido, para que no se repitan", agregó.