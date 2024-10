Viven un calvario; colombianas rescatadas de red de trata en Veracruz ahora son maltratadas por autoridades

Las seis colombianas que fueron rescatadas hace unas semanas de una presunta red de trata de personas estarían siendo violentadas en sus derechos humanos, acusaron sus familiares, quienes además desconocen las razones del por qué no han sido repatriadas a su lugar de origen.

Todas ellas fueron supuestamente engañadas por tratantes de personas y privadas de su libertad en Boca del Río el miércoles 25 de septiembre y rescatadas el 01 de octubre por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

Uno de los padres de las jóvenes, en entrevista en radio "La Primerísima" que se transmite por el 92.7 de FM declaró que son maltratadas.

"La Fiscalía en México las está tratando muy mal, las está tratando groseros, no les dan una comida al día, agua no les están dando, creo que el agua potable en México no es potable y les dicen que si tienen sed que tomen del agua de los sanitarios".

'Mejor en la calle que con las autoridades mexicanas'

También refiere que están "en una especie de calabozo"; por ello, consideró que las mujeres son revictimizadas; aseguró que el Cónsul en Colombia en México, Andrés Hernández, bloqueó vía telefónica a todos los padres y familiares de las colombianas.

"Les han hecho tanta presión a obligarlas y que renuncien al proceso (...) han enviado amenazas, tanto por vía telefónica y a las demás familias, ellas temen por su integridad física, ya no se sabe qué es mejor, si la calle o estar bajo las autoridades mexicanas".

El hombre señaló que su hija es de Bogotá y su error fue adquirir una moto en Medellín, Colombia; "se le acercan las personas que ya fueron capturadas; al adquirir la deuda una de estas personas le dice que hay un trabajo en México y le dan una carta y ese trabajo era para modelar en una empresa con flores".

Los familiares también tienen conocimiento que estas personas le prestaron 20 millones de pesos colombianos, casi 100 mil pesos mexicanos, explicó esta persona durante la entrevista.

Otros de los datos con los que cuenta la familia es que al llegar a México le quitaron el pasaporte y le indicaron que hasta que pagara dicha cantidad podría regresar a Colombia.

"Luego la llevan a la casa de citas y les manifiestan que tienen que prestar servicio de acompañamiento, ahí es cuando le alcanza a informar a la mamá lo que está pasando y al otro día le quitan el celular".

Aseguró que su hija, como el resto de las mujeres, fueron engañadas; ahora, esperan que ya no continúen las violaciones de derechos humanos en contra de las seis mujeres colombianas y al fin conocer en qué fecha serán repatriadas.