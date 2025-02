¿Verónica Hernández aún es la fiscal de Veracruz? Esto dijo Ricardo Ahued

El secretario de gobierno en Veracruz, Ricardo Ahued Brdahuil, manifestó que hasta el momento no está confirmada la renuncia de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns quien, subrayó, sigue trabajando en las acciones de la administración estatal.

"Yo lo que veo son notas periodísticas, se está trabajando ahorita aquí puntualmente con la señora gobernadora en las mesas de seguridad yo no me atrevo a decir ni a inventar cosas que no conozco.

También te puede interesar... Cambio en fiscal de Veracruz no resolverá la crisis de justicia: Manuel Huerta

"Simplemente les digo que todos los días a las nueve, ocho de la mañana en Xalapa o al interior del estado está participando ella intensamente con la gobernadora y son temas que se tendrán que ver en su momento; ahorita está trabajando con toda la mesa, integrada con nosotros".

Resaltó que en materia de seguridad se está trabajando de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno; en ese sentido, dijo que la Fiscalía es un papel fundamental para la impartición de justicia.

Recalcó que en Veracruz los funcionarios deben ser honestos y decentes para poder mejorar las condiciones del estado en los diferentes rubros.

También te puede interesar... ¿Coincidencia? Difunden retrato de fiscal de Veracruz en medio de especulaciones sobre su renuncia

Recordó que todos los elementos de seguridad pública deben acreditar exámenes de control y confianza sin distingo, por los que alcaldes también deben cooperar para que esta acción se cumpla en sus policías municipales.