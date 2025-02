Cambio en fiscal de Veracruz no resolverá la crisis de justicia: Manuel Huerta

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara advirtió que la posible salida de la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, no garantizaría mejoras en la procuración de justicia si su reemplazo responde a intereses políticos.

"Cambiar a una para poner a otro ya vimos que no funciona. No funcionan los fiscales carnales ni las fiscalas carnalas porque obedecen al Ejecutivo y eso no funciona", señaló el legislador de Morena, al rechazar que la solución sea la sustitución de funcionarios sin una reforma de fondo.

Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que, tras las reformas al Poder Judicial, se requiere una transformación en la procuración de justicia para asegurar la independencia del titular de la Fiscalía General respecto del Poder Ejecutivo.

También te puede interesar... Iniciativa para designación y remoción de titular de la FGE se discutirá en sesión extraordinaria (+VIDEO)

Agregó que la falta de autonomía en las fiscalías estatales ha generado problemas similares en otras entidades del país.

"La reforma que está ahorita es parte de la reforma al Poder Judicial, que es la administración de la justicia. Pero para que funcione deberíamos de ir también a la procuración de justicia. Tiene que ser autónoma", afirmó.

En ese sentido, citó el caso de Morelos, donde acusó que algunos fiscales han contribuido a mantener altos índices delictivos en lugar de combatirlos. "No van a resolver el problema quitando a uno y poniendo a otro", reiteró.

También te puede interesar... ¿Coincidencia? Difunden retrato de fiscal de Veracruz en medio de especulaciones sobre su renuncia

QUE SE PONGAN A TRABAJAR

El senador también cuestionó que algunos funcionarios se promuevan para ocupar la Fiscalía de Veracruz en caso de que Hernández Giadáns deje el cargo. Consideró que estas aspiraciones responden a cálculos políticos más que a un interés por mejorar la procuración de justicia.

"Ya eso es pura grilla, pura politiquería barata aquí. Se ve que no tienen mucho que hacer. Eso es lo que digo yo. Que pongan a trabajar todos", agregó.

Hasta el momento, no hay una confirmación oficial sobre la posible salida de Hernández Giadáns, aunque en el Congreso del estado se discute una reforma que podría modificar el proceso de nombramiento y remoción del titular de la Fiscalía General de Veracruz.