Iniciativa para designación y remoción de titular de la FGE se discutirá en sesión extraordinaria

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Tanya Carola Viveros Cházaro, confirmó que la iniciativa para reformar la Constitución local, que modificaría el proceso de designación y remoción del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), podría ser discutida en una sesión extraordinaria durante el actual receso legislativo.

Actualmente, la Diputación Permanente está en funciones, pero la legisladora señaló que existen varios temas pendientes que podrían requerir la convocatoria a periodos extraordinarios.

"Tenemos varios temas ahí que se nos quedaron pendientes que yo creo que vamos a tener que tomar en alguna extraordinaria", afirmó Viveros Cházaro.

Entre los temas en discusión se encuentra la propuesta para modificar el tiempo de gestión del fiscal general, actualmente de nueve años, a cuatro, con posibilidad de reelección condicionada.

La iniciativa también contempla que, al entrar en vigor, el Congreso inicie el procedimiento para la renovación del titular, lo que significaría que la actual fiscal, Verónica Hernández Giadáns, deberá decidir si busca o no su ratificación.

Hernández Giadáns asumió el cargo como encargada de despacho en septiembre de 2019, tras la destitución de Jorge Winckler Ortiz, y en mayo de 2020 fue ratificada para un periodo de nueve años, por lo que su gestión concluiría en 2029.

Otro punto relevante de la reforma es el mecanismo de remoción del titular de la FGE. Actualmente, el Congreso local tiene la facultad de destituir al fiscal, pero la iniciativa plantea que el Ejecutivo estatal pueda solicitar su remoción por causas graves, con la aprobación de las dos terceras partes del Congreso.

"Por ahí hay también un par de temas que se metieron y que todavía no pasan a pleno, pero no tardarán en pasar, como el tema de la fiscalía, sobre todo para el ajuste de los tiempos", explicó la legisladora.

NO HA PEDIDO LICENCIA

La presidenta del Congreso señaló que este tema ha generado especulaciones en algunos medios sobre la posibilidad de que la fiscal ya remitió su solicitud de licencia, lo cual fue descartado por Viveros Cházaro.

"Ha habido muchos rumores al respecto. No sé bien por qué es un tema que nada más sale tantito y ´pum´, hasta donde yo sé no se ha recibido ninguna renuncia. Sí hay muchos rumores, pero pues no nos basemos en los rumores", afirmó.

Viveros Cházaro reiteró que la iniciativa debe someterse ante el pleno y, de ser aprobada, la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, podría definir si busca su ratificación.

"Ya podría ser una consideración también de ella. Yo no sé, es un espacio bien complejo. Yo creo que por sanidad se tiene que ir este rotando (la titularidad de la Fiscalía). No sé si este ya sea el momento este para ella o no, pero bueno, sobre todo establecer, insisto, los plazos", agregó.

La presidenta del Congreso también mencionó que iniciativas como esta y la que tipifica la violencia vicaria podrían discutirse en el receso de tres meses. "Sí, yo pienso que sí va a haber este más de una extraordinaria, son tres meses y son tres meses mientras lo federal va a ir avanzando y pues tiene apenas 60 días que llegó nuestra este gobernadora, que también pues la agenda es ir haciendo los ajustes", concluyó.