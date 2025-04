Veracruz sorprende al mundo con su propio 'auto volador' creado por universitarios (+VIDEO)

Un artefacto flotó a varios metros del suelo por unos segundos. No tenía hélices visibles desde lejos, ni ruedas. Solo la forma vagamente orgánica de una mantarraya y la precisión de un colibrí. Nadie esperaba que un 'auto volador' despegara desde una universidad en Veracruz.

Mucho menos desde una como el Centro Universitario Latino Veracruz (CEULVER), donde los pasillos están marcados por pasos de estudiantes comunes, no por inventos que podrían romper la gravedad.

Fue el 13 de febrero que el proyecto se dio a conocer y aún no tiene un lugar en los libros de historia, pero ya empezó a abrirse paso en las conversaciones.

Es el primer auto volador mexicano. Desarrollado en Veracruz. Lo llaman así porque parece imposible llamarlo de otro modo.

No hay pista de despegue, ni torres de control. Solo un grupo de alumnos y maestros. Al artefacto, sus desarrolladores lo llamaron Proyecto Mantarraya, y es exactamente eso: una apuesta por un futuro donde se vuele sobre los semáforos, donde el tránsito sea cosa de abajo.

El proyecto fue desarrollado por los estudiantes Valeria Palacios; Alejandro Lino; Daniel Velázquez, Juan Ramos y Alan Carrillo, quienes iniciaron el proyecto preguntándose qué tan difícil es armar un dron. Fueron guiados por el catedrático Víctor Leyva.

Si bien la capacidad de transportar al menos a una persona le quita la oportunidad y clasificarse como auto volador, no deja de ser un gran desarrollo.

Su principal finalidad es ofrecer una solución tecnológica qué beneficie la seguridad y el bienestar en situaciones de emergencia, según sus propios desarrolladores. Mantarraya busca ser un vehículo que llegue a espacios a los que las ambulancias o helicópteros u otros vehículos de gran tamaño no puedan ingresar o tengan dificultades, ofreciendo una alternativa.

¿Un dron que carga personas? El auto volador, con un costo de poco más de 300 mil pesos y un peso de 86 kilogramos, puede levantar a una persona y elevarla.

Es manejado a control remoto. No es autónomo. No tiene permisos para circular por el cielo. No está a la venta. Y,n embargo, está ahí. Flotando. Siendo real.

"Esto es lo que pasa cuando a los jóvenes se les deja imaginar", dijo alguien en el plantel educativo, con voz nerviosa, como si no creyera del todo lo que tenía frente a él.

La universidad no habló de patentes ni de comercialización. Tampoco se mencionó una fecha de salida al mercado.

Solo se informó que quienes quieran saber más pueden llamar al número 229 107 3429. Lo que sí dejaron claro fue el origen del proyecto: el esfuerzo conjunto de alumnos y maestros, guiados por una mezcla de visión, talento y perseverancia.

El dron —o auto volador, como prefieren llamarlo— busca ofrecer una alternativa al tráfico urbano. No soluciona el caos, pero lo esquiva. No es autónomo, pero se desplaza. No está listo para los cielos del país, pero al menos ya se atrevió a tocarlos.

UN VUELO SIMBÓLICO

La imagen del vehículo suspendido en el aire es más que una novedad técnica: es la evidencia de que aún se puede construir desde la educación, con las manos y el tiempo de quienes no esperan nada a cambio.

En México, donde muchas ideas no llegan ni al prototipo, Mantarraya logra lo más difícil: hacerse visible. Y volar.

¿CÓMO SE SIENTE VER ALGO QUE NO DEBERÍA VOLAR... VOLANDO?

Los presentes lo saben: están mirando más que un experimento. Esto no es ciencia ficción, ni una maqueta para ferias escolares. "Mantarraya" flota sobre sus cabezas. Carga a una persona. Se controla por control remoto. Una especie de cápsula del presente que busca colarse en el futuro.

Lo que más engancha no es la tecnología, sino quién la hizo. No hay marcas ni patrocinios. Es un producto universitario, gestado con horas de clase, errores en el taller, ideas trazadas sobre hojas arrugadas.

"Nuestros talentosos alumnos", dice la Universidad CEULVER. Y hay algo de orgullo ahí, pero también de resistencia: hicieron esto sin más recursos que su ingenio.

En un país donde el talento muchas veces se fuga o se silencia, Mantarraya no hizo ruido al aterrizar: lo hizo al despegar desde Veracruz.