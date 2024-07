"Veracruz sin aumento significativo de COVID-19; preocupa repunte de dengue": Cuitláhuac García

El gobernador, Cuitláhuac García, afirmó que no hay un aumento importante en los casos de Covid-19 en el estado, pese a que el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Veracruz reforzó las medidas contra el incremento de casos entre su personal.

García Jiménez subrayó que las autoridades estatales están más preocupadas por los casos de dengue que por los de Covid-19.

"En el estado no tenemos un aumento sustancial, pero miren, ahorita lo del Covid-19 no es sustancial, pero lo que sí es importante es lo que podemos hacer ahorita contra el dengue. Entonces, el lunes vamos a hablar sobre ese tema (...) pero no hay incrementos sustanciales", señaló el gobernador.

SITUACIÓN DEL COVID-19

El mandatario explicó que los casos registrados de Covid-19 en Veracruz no son lo suficientemente significativos como para elevar una alerta.

"Como para elevar una alerta pues no, la verdad es que estamos más preocupados por el dengue", añadió García Jiménez.

En el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Veracruz, se reportaron al menos 30 casos sospechosos de Covid-19 entre el personal. En respuesta, las autoridades del hospital solicitaron el uso estricto de cubrebocas dentro de sus instalaciones.