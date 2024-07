Veracruz el que más deuda tiene con el ISSSTE, revela informe

De acuerdo con el Informe de Adeudos de las Entidades Federativas con el ISSSTE, el Estado de Veracruz encabeza la lista con el 21.8 por ciento de todos los estados del país.

El mayor monto, corresponde a la Secretaría de Educación de Veracruz con un monto de 18 mil 259 millones 707 mil 103 pesos, derivado de que dejó de pagar cuotas y aportaciones a los seguros de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, esto en administraciones pasadas y que en la actual no se liquidó un solo peso.

Según el informe sobre adeudos de las entidades federativas al ISSSTE del primer trimestre de 2024, Veracruz y Guerrero representan las mayores proporciones del adeudo total, con 21.8 por ciento y 21.1 por ciento, respectivamente.

Aunque los adeudos por seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez presentan una menor concentración que otros rubros, seis estados agrupan el 78.5 por ciento de la deuda total. Veracruz encabeza esta lista con un 24.6 por ciento, seguido por Guerrero con 19.8 por ciento, Ciudad de México con 10.4 por ciento, Michoacán con 9.1 por ciento, Oaxaca con 7.8 por ciento e Hidalgo con 6.8 por ciento.

En cuanto a los adeudos por seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales, seis estados concentran el 90.1 por ciento del adeudo total. Guerrero lidera con el 30.4 por ciento del adeudo total, mientras que Veracruz se ubica en el décimo lugar en este rubro.

Asimismo, Veracruz se encuentra en la lista roja de entidades con una proporción de adeudo muy alta (mayor al 50 por ciento) en relación con sus participaciones federales.

Desde el ejercicio fiscal 2020, se incorporó un artículo transitorio en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF), aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de ese año. Este permite a dependencias o entidades municipales y/o estatales saldar sus adeudos con el ISSSTE mediante participaciones federales del Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal (FFM) y las Participaciones por la venta final de gasolina y diésel.

Hasta marzo de 2024, Aguascalientes liquidó un adeudo de 0.1 millones de pesos en su totalidad entre enero y marzo. Jalisco es la única entidad que no registró adeudos en ninguno de los meses analizados. En contraste, el adeudo del estado de Veracruz al ISSSTE presentó una variación del 0.5 por ciento al cierre de marzo.