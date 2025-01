Veracruz, cuarto lugar a nivel nacional en casos de dengue

Veracruz ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en casos de dengue, con más de 2 mil reportados, informó Ramiro López Elizalde, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien presentó en la conferencia matutina, el Plan Nacional para el Control del Dengue y otras Arbovirosis.

"Cuando decimos "arbovirosis" se refiere a enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas; las que ustedes escuchan cotidianamente pues es el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla", explicó.

Sobre el dengue señaló que es una infección causada por este vector, que es el Aedes aegypti, es un mosquito que tiene un cuerpo negro y está rallado, se dice que está "atigrado", y puede trasmitir la enfermedad viral que se clasifica, que tiene cuatro subtipos o tipos, para la población en general.

"Es muy importante decirle a la población que, aunque se hayan contagiado, hayan tenido dengue —porque hay esa creencia, "ya me contagié, entonces ya no me va a dar"—, te puede dar alguna de estas serotipos y puede ser inclusive más riesgoso a que te dé dengue grave", apuntó López Elizalde.

El funcionario comentó que el panorama mundial del dengue, hay más de 14 millones en el mundo que tienen el diagnóstico de la enfermedad. Y en las Américas, más del 90 por ciento de los casos han sido detectados, y dentro de las Américas nuestro país es el número 3 en la cantidad de casos. "Por eso nos estamos anticipando, porque la tendencia es que, una vez que vienen las lluvias empiezan las estrategias".

De acuerdo a su mapa de calor, donde más están acentuados los casos de dengue en nuestro país, los cinco estados con mayor numero de casos son, en primer lugar Jalisco con 6 mil 492 casos registrados, seguido por Nuevo León con 6 mil, 411; Michoacán con 6 mil 306; Veracruz 2 mil 837 ; y Guerrero con mil 962

El funcionario destacó que el Plan Nacional tiene el objetivo de reducir el número de casos nuevos de Dengue, Zika, Chikunguya y otros de este tipo en un 50 por ciento de 2025 a 2030 de forma coordinada y sostenible.

Este Plan Nacional arranca en el mes de febrero-marzo, apara capacitación médica; en abril se empieza la dotación de insecticidas a las entidades y la transferencia de recursos para que adquieran equipamiento.

En el mes de mayo , explicó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud se inicia la implementación focalizada en los denominados puntos calientes y de riesgo entomológico, dando larvicidas, rociado intradomiciliario y nebulizaciones.

Añadió que de junio a diciembre se intensifican las acciones donde hay presencia y riesgo entomológico, y la hibernación de un mosquito contagiado con una bacteria para que infecte a otros mosquitos que puedan no ser transmisores de la enfermedad.

"Lo más importante de esto es que esta estrategia no funciona si no hay participación de la comunidad. Por eso, es importante que la población nos ayude a contener la epidemia", puntualizó.