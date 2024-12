Veracruz, clave para la izquierda; no hay que perder el rumbo: René Bejarano

René Bejarano, líder de la asociación Nueva Esperanza por el Bien Vivir, encabezó asamblea en Xalapa en dónde resaltó la importancia de Veracruz en la lucha de izquierda en el país.

Llamó a las y los integrantes de la izquierda a no confiarse ni perder el rumbo, pues debe hacerse un buen trabajo, cercano a la población, conociendo y atendien sus necesidades.

Hay que tener visión y claridad y entender que el proyecto apenas está empezando, acentuó en asamblea desde la capital veracruzana.

Es fundamental, acentuó, reconstruir el tejido social y apostar por los jóvenes.

Asimismo, es prioritario, consideró, reivindicar a los pueblos originarios y combatir todo tipo de discriminación.

"Tenemos que ser incluyentes y respetar a todas las personas, independientemente de sus preferencias ".

La nueva etapa de la sociedad mexicana tiene que ponderar a las mujeres.

En ese sentido, René Bejarano celebró que México tenga a su primera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo; así como que Veracruz tiene a su primera gobernadora, Rocío Nahle García.

"Y tenemos que empoderar a más mujeres", acentuó y agregó: "las mujeres son el alma de los movimientos democráticos. Tenemos que combatir al machismo".

Ante integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza y en el marco de los próximos comicios electorales que, en el caso de Veracruz renovarán las alcaldías de los 212 municipios, llamó a las y los aspirantes a no perder el rumbo, a trabajar con honestidad y no caer "en malas tentaciones".

"Una persona sabía es sencilla, hay que actuar con humildad y generosidad, pero sin ingenuidad Hay que ayudar. Además, los líderes tienen que ser inteligentes, sencillos, generosos, proactivos, sin actitudes incorrectas".

Coherencia, esencial en la izquierda

Es preciso que haya coherencia y no aceptar ayuda de grupos delictivos, sino mantener convicciones quienes buscan candidaturas, resaltó. "La tarea no es sencilla, necesita de claridad."

Al confiar en el trabajo que desempeña la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Bejarano reiteró que la izquierda va trabajando bien y así debe seguir.

Aun así dijo que falta mucho por hacer y no hay que confiarse, pues la derecha está buscando engañar a la gente "con falsos liderazgos".

"En la política no hay santos, hay mucho pecador por acción o por omisión, pero hay que hacer acuerdos", y refirió el caso del expriista y panista Miguel Ángel Yunes, con quien no hay muchas coincidencias pero se logró acuerdo para el voto para las reformas, "por el bien del país".

De ahí que reiteró que son necesarios los acuerdos en política, para avanzar para bien de la población.

"Eso no quiere decir que se renuncie a convicción, ellos se sumaron a nosotros y no nosotros a ellos y es por el bien de un proyecto. Hay que sumar a otros actores y no caer en el pecado de la soberbia".

René Bejarano enfatizó que el Movimiento por la Esperanza está integrado por mujeres y hombres con la convicción de trabajo por el bien de la población del país; sumando principalmente a gente de izquierda, pero también a personas sin filiación política.

Y es que dijo lo importante es el objetivo común de una mejor vida para todos y todas habitantes del país.