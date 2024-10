Vecinos de calle Paso Carretas, Huiloapan, urgen intervención de autoridades para su reparación

Un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora electa Rocío Nahle hicieron vecinos de la calle Paso Carretas, pues la situación por el mal estado de esta vialidad ya es insostenible y las autoridades municipales no hacen nada.

Mencionaron que hace ocho meses la alcaldesa Lizeth Méndez Rosas, les dijo que se repararía esa calle e incluso en las recientes elecciones sostuvo que la candidata a gobernadora se comprometía a que se pavimentaría y que sólo faltaban unos "detallitos", pero ahora la alcaldesa les dice que Pemex le dijo que no se puede.

"Fuimos allá y nos dijeron: sí se puede pavimentar, nada más que la presidenta municipal no quiere", comentaron.

Los habitantes comentaron que incluso con un anterior alcalde habían acudido a ver ese tema y también les habían dicho que sí se podía pavimentar, pero que no le daban la obra porque ya le habían apoyado con lo de la luz, pero otras autoridades podían hacerlo, pero hasta ahora no se ha arreglado nada.

Señalaron que cuando hay un problema en la autopista Orizaba-Puebla todo el tráfico se desvía por esta calle y el peso está provocando que más se hagan baches.

Mencionaron que en la zona viven muchos adultos mayores, pero si tienen necesidad de pedir un taxi es un problema, porque ya ninguno quiere entrar por las condiciones en que está la calle.

Agregaron que están totalmente abandonados por las autoridades, pues por ejemplo hubo una fuga de agua de la que le dijeron en reiteradas ocasiones a las autoridades municipales y nunca hicieron nada, hasta que fue un grupo de vecinos a hablar a la CAEV y sólo así llegaron a reparar, aunque hay otra parte en donde sigue habiendo fuga.

Mencionaron que las veces en que se ha arreglado la calle ha sido mediante cooperación de los mismos habitantes y de transportistas de la zona, que son los afectados.

Otro problema, comentaron, es por las unidades de Coca Cola, que se estacionan sobre toda la calle y no dejan pasar, además de que han estado a punto de atropellar a los menores, pues andan haciendo maniobras en horario escolar y no piden que no los dejen pasar, sólo que los regulen.