"Variante Pirola no es tan agresiva, pero hay que cuidarse": Médico de Orizaba

Debido a la psicosis generalizada que ha causado la nueva cepa de Coronavirus denominada "Pirola", el médico Juan Isidro del Bosque Márquez admitió que aunque los casos prevalecen, está nueva mutación ya no es tan agresiva y a pesar de que que más controlable hay que seguirse cuidando.

Así mismo desestimó que los Hospitales públicos y privados estén llenos de gente con el virus del Covid, aunque sí hay mucha gripa e influenza por los drásticos cambios de temperatura.

"Efectivamente han salido noticias demasiado alarmistas, yo así lo califico, en donde dijeron que los hospitales en algunos estados estaban saturados de pacientes que ya no había donde ponerlos (contagiados) que tenían cien por ciento de su capacidad en instituciones públicas y que en instituciones privadas también estábamos llenos nuevamente de Coronavirus, lo cual no es verdad, si hay pero no en esa magnitud como en 2020".

El médico de profesión afirmó que está nueva cepa de Coronavirus ya muto y el virus prevalece en la población., "Como yo siempre lo he dicho, el virus llegó para quedarse y nos tomó descuidados en el 2020 y en todos lados y en todos los países, afectó muchísimo en la humanidad entera y si provocó mucho daño pero actualmente la cepa que llegó es una cepa que es más controlable, menos agresiva y menos mortal, y creo yo que fue demasiado alarmista esto, yo creo que lo que provocó fue una psicosis generalizada".

Del Bosque Márquez afirmó que por está psicosis, la población ahora ha retomado el uso del cubrebocas, medida que es vista de buena forma ya que se esperan reuniones multitudinarias con la llegada de las campañas políticas.

"Si van a acudir a un Banco, a lugares públicos, a un concierto o a un mitin que ahora van a venir mucho con las Campañas Políticas, un cubrebocas una mascarilla es viable nosotros estamos preparados yo aquí en el Hospital estoy valorando reinstalar el filtro sanitario y bueno son medidas preventivas y en casa pues usar gel antibacterial para cualquier cosa cuando voy a entrar una tienda y utilizan el gel y con esas medidas preventivas vamos a seguir bien. Repito, el virus llegó para quedarse pero hay que saber prevenir y obviamente cuando inician los síntomas de inmediato acudir con su médico".

Juan Isidro del Bosque reiteró que por la temporada invernal, actualmente hay muchas enfermedades respiratorias, y sí presentan síntomas deben acudir con su médico familiar.

"Por el tiempo el clima hay mucho asma infecciones respiratorias hay mucho resfriado, hay mucha influenza, esa vacuna si está disponible a nivel público y privado son medidas preventivas que debemos seguir si yo tengo fluido en la nariz, tos seca, dolor de tórax, hay que acudir al médico".

El llamado a la gente es a seguir cuidandose ante los cambios drásticos de temperatura., "Ha habido muchos cambios bruscos de temperatura nada más la semana pasada, el sábado el domingo tuvimos lluvia "chipichipi" con neblina y mucho frío llegamos a tener temperatura de 10 grados, el lunes amanecimos a 25 grados y ya de ahí martes miércoles con un calor brutal, lo cual nos hace vulnerables a enfermarnos, hay que cuidarse de esos cambios bruscos por eso es que digo que aplaudo las medidas preventivas porque si hay mucha gripe y mucha influenza, si hay mucha enfermedades respiratorias pero no superiores a un primer grado y si es necesario, utilizar mascarilla o cubrebocas".