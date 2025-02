Van contra saqueo forestal en Veracruz; clausuran 13 aserraderos en el país

A nivel nacional se realizaron operativos para la clausura y desmantelamiento de aserraderos ilegales. Estas acciones se implementaron en 14 entidades, entre ellas Veracruz.

En los operativos participaron elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quienes contaron con la participación de 528 integrantes de instituciones de medio ambiente y de seguridad estatales, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Fueron clausurados 11 y se desmantelaron 2 aserraderos ilegales, asegurándose casi 3 mil metros cúbicos de madera y cuatro maquinarias de aserrío, en trece zonas críticas forestales del país.

La información de Profepa indica que entre ellas en Veracruz, en la zona de influencia del Parque Nacional del Pico de Orizaba.

"En un operativo de inspección y vigilancia, realizado los días 30 y 31 de enero en 27 centros de almacenamiento y transformación de productos forestales (aserraderos o CAT), se logró estos resultados", refiere.

Estas acciones se realizaron en: Zona del Bosque se Agua; Morelos (Huitzilac), y Edomex (Ocuilan), Michoacán (Zona aguacatera: Acuitzio, Madero y Morelia), Hidalgo (Zona Agua Blanca), Campeche (Escárcega y Palizada), Tlaxcala (Área de influencia PN La Malinche, Tlaxco y Chiautempan).

Además, en Chihuahua (Sierra Tarahumara Bocoyna), Oaxaca (Valles Centrales), Quintana Roo (Felipe Carrillo Puerto), Chiapas (San Cristóbal de las Casas), Puebla (San Martin Texmelucan y Lafragua), Veracruz (Zona de influencia del PN Pico de Orizaba), Guerrero (Técpan de Galeana) y Jalisco (Gómez Farías).

Entre las irregularidades encontradas en los aserraderos están: incumplimiento a medidas de seguridad impuestas anteriormente; no presentan la autorización de funcionamiento, no acreditan la legal procedencia de materias primas forestales, no exhiben el libro de registro de entradas y salidas, alteran y hacen mal uso de la documentación para acreditar la legal procedencia, almacenan volúmenes de productos forestales superiores a los autorizados, entre otros.