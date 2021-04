Urgen en Mixtla a reinstalar ayuntamiento

Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar ilegal la disolución de poderes en el municipio de Mixtla de Altamirano se da la razón a lo que siempre demandó el pueblo para que se respetaran sus derechos, pero si el gobierno no cumple con eso el pueblo va a tomar el palacio y se hará un conflicto grande, consideró el ex oficial mayor del ayuntamiento, Erasmo Choncoa Hernández.

"Desde la pérdida de nuestra presidenta municipal que en paz descanse, Maricela Vallejo Orea, se organizó el pueblo y formamos una comisión, la cual le hicimos saber al gobernador y al Presidente de la República que respetara los derechos del pueblo, hiciera justicia y se actuara de acuerdo a la ley, pero pues no nos hicieron caso, nos impusieron un concejo que no era lo debido porque para eso estaban los suplentes, y solo vino a causar bastantes problemas".

El ex funcionario municipal señaló que en Mixtla lo único que ha pasado es que el pueblo sigue viviendo en la marginación, en una etapa crítica, y hasta apenas se dio esta decisión, pero como se ven las cosas ya de nada servirá, pues las arcas municipales están acabadas.

Recordó que el Congreso alegó que se ponía el Concejo porque en Mixtla había ingobernabilidad, pero no era cierto, "porque el pueblo es pacífico, tranquilo", y lo único que se pidió en varias ocasiones era que se hiciera justicia en apego a derecho, pero ingobernabilidad no se vivía.

La ingobernabilidad, insistió, la trajo el Concejo "pues trajo gente de fuera, policías, Crispín Hernández Sánchez echó a todo el personal y se rodeó de guaruras y no se sabe quiénes son ni quiénes fueron".

"Hoy el pueblo se encuentra preocupado porque si no se hace justicia y si no se cumple con lo que la Suprema Corte ha definido, hay una organización grande, el municipio cuenta con 32 comunidades, cuatro barrios y estamos organizados, y en dado caso que no se cumpla lo que se determinó, el pueblo va a tomar el palacio y se va a formar un conflicto grande", indicó.

De Hernández Sánchez, señaló, es una persona que en el tiempo que ha estado al frente del Concejo solo cometió muchos errores, pero ni siquiera es gente del pueblo, ya que él vive en Zongolica, y se volvió una persona prepotente que ni siquiera atendía a la gente, solo metió a toda su familia ahí "y se sabe que hay prestanombres".

Apuntó que se espera que al reinstalar los poderes la situación se tranquilice y todo vuelva a la normalidad.