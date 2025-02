Tras romper coalición, se continúa con estrategias para proceso electoral: PT Veracruz

Tras descartarse en el Partido del Trabajo (PT) la posibilidad de ir en coalición con los partidos Morena y PVEM en la entidad, las estrategias a seguir en este proceso electoral fueron expuestas en una plática con la militancia de la región en una reunión, señaló el comisionado nacional del primer instituto político, Ramón Díaz Ávila.

"Es en lo que andamos, visitando a todos los que aspiran, a los que se han querido inscribir para una precampaña con el Partido del Trabajo. Estamos valorando el tema para ver si hay una precampaña o no, ayer estuvimos los tres en la dirección nacional del partido en México, nos dieron algunas indicaciones y venimos a avisarle a los compañeros de los distritos de Orizaba, Córdoba, Río Blanco y Zongolica, tuvimos una reunión muy nutrida", apuntó.

Díaz Ávila recordó que la dirigencia nacional no aceptó algunas de las propuestas que les habían hecho en relación a una medición, sino que todos sus aspirantes fueran encuestados y así se pudiera tener la certeza de que independiente de un número que pudiera venir en un convenio, que en el caso de Veracruz eran 22, si ganaban encuestas podían ser más o menos, pero no se puso en las cláusulas y la dirección nacional del PT decidió que no era garantía y por lo mismo no fueron en coalición.

No obstante, puntualizó que si bien eso representa que este instituto político va con sus candidatos en las elecciones de este año, esto no significa que haya un rompimiento con la 4T.

"Seguimos siendo integrantes. El PT es parte de la 4T y ahora vamos a competir en este proceso electoral como lo hemos hecho en otras partes, no solos, sino con aspirantes de una gran calidad moral", apuntó.

Por su parte, el comisionado estatal del partido, Vicente Aguilar Aguilar, resaltó que la militancia no lo ha tomado a mal, está contenta, pues además anteriormente habían ido en alianza en algunos municipios y en otros solos y no ha pasado nada.

"Seguimos siendo aliados en la parte ideológica, en la parte social, hay un pequeño impasse ahí, un tiempo perentorio para poder ganar alcaldías y estamos seguros que vamos a ganar muchas", apuntó.

Aguilar Aguilar resaltó que para designar a sus candidatos, el PT hará algunas valoraciones, encuestas, hasta asambleas, pero aún hay tiempo y con los compañeros dirigentes distritales y municipales se analizará todo y están seguros que saldrán adelante.

Descartó que ellos anden en precampaña como lo hacen los del Morena, ya que cada quién tiene sus propios tiempos y usa sus métodos.