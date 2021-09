Debido a esto, la subdirectora del plantel, Rosa María Miranda Cerda, envió un comunicado a los alumnos y padres de familia para informarles que regresan a clases virtuales desde este viernes.

"Cabe hacer mención que esta decisión está sustentada en los casos de los cuales tenemos resultado de las pruebas COVID-19 que nos han enviado, así como la autorización de la c. Lic. Keila Deborah Ortiz Chávez, jefa de la Coordinación Estatal de Bachillerato Zona 4, con sede en la ciudad de Córdoba, Ver. Misma a la cual le hemos reportado todo lo que acontece en el plantel", se expone en el aviso.

De acuerdo con el mismo, aunque las clases se trabajarán de manera virtual con los alumnos, las actividades administrativas y de servicio seguirán de manera habitual.

Tras conocer esta situación, algunos padres de familia externaron su inconformidad, pues hay quienes han tratado de que sus hijos continúen clases de manera virtual para no arriesgarlos, pero los maestros no están tomando en cuenta a los muchachos para darles actividades a no ser que ellos mismos se las soliciten, por lo que cuando han cuestionado a los docentes sobre esto, han admitido que hay presiones de la SEV para que de esa forma se obligue a todos a asistir a clases presenciales, por lo que hacen responsable al titular de esa dependencia de cualquier cosa que les pase a los jóvenes, pues no se está respetando su derecho a cuidar su salud.