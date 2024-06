Tras lluvias, continúan los retiros de escombro en la carretera Misantla-Xalapa

Durante esta temporada de lluvias, la carretera Misantla-Xalapa ha sido escenario de numerosos deslizamientos de tierra y caída de piedras, según informó Rafael Morales, director de Protección Civil en el Ayuntamiento de Yecuatla, Morales señaló que su equipo ha intervenido en al menos cinco o seis ocasiones desde el 19 de junio para retirar obstáculos y garantizar la seguridad en esta importante vía de comunicación.

"La carretera Misantla-Xalapa es fundamental para la región, y tratamos de darle respuesta inmediata a cualquier emergencia, hemos retirado árboles caídos y piedras que se deslizan por las lluvias, manteniéndonos pendientes de la situación", explicó Morales, a pesar de los esfuerzos, la carretera sigue siendo peligrosa debido a su ubicación en una zona serrana.

Los deslizamientos de tierra y la caída de piedras no solo obstruyen la carretera, sino que también han generado varios percances vehiculares, "hasta el momento no hemos tenido accidentes graves, pero sí percances menores, las piedras, aunque pequeñas, pueden causar grandes daños, especialmente si los conductores no las ven a tiempo", comentó Morales.

El director de Protección Civil hizo un llamado a la precaución, instando a los conductores a manejar con cuidado en esta carretera, "una pequeña piedra puede volcar un vehículo si se atora en una llanta, es crucial que los conductores respeten la carretera y manejen con precaución para evitar accidentes," enfatizó.

Morales agradeció la colaboración de los ciudadanos y del alcalde Edgar Jiménez Pérez, quien siempre está atento y apoya para mantener la comunicación y la seguridad en la región, "muchas veces, cuando estamos trabajando en la carretera, los conductores se detienen para ayudarnos a quitar las piedras, es un esfuerzo comunitario que agradecemos mucho," concluyó.

Protección Civil de Yecuatla recuerda a todos los usuarios de la carretera Misantla-Xalapa que conduzcan con precaución y estén atentos a cualquier obstáculo en la vía para evitar accidentes.