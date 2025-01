Trabajadores de Salud de Orizaba piden intervención estatal por pagos pendientes

Ante la falta de respuesta de la Federación a los adeudos que tienen pendientes alrededor de 200 trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 7 de Orizaba, éstos advirtieron que podrían endurecer las medidas de presión.

Comentaron que esperan que en el transcurso del día las autoridades de IMSS Bienestar les den una respuesta acerca cuándo les van a pagar, lo cual ya no es una petición, sino una exigencia.

Recordaron que son 11 conceptos los que tienen pendientes, entre ellos la segunda parte del aguinaldo, el estímulo de asistencia perfecta, el estímulo de asistencia y permanencia, el estímulo trimestral, por mencionar algunos, los cuales debieron ser cubiertos a finales de diciembre y hasta la fecha no han recibido nada.

Recordaron que aunque se reunieron con representantes de IMSS Bienestar y de Sesver el pasado vienes, no se llegó a ningún acuerdo, pues no les dan una respuesta satisfactoria a esta problemática ni les explican cómo es que esos pagos, que debieron haber sido cubiertos en el presupuesto 2024, no les llegaron.

"Toda la situación que se está presentando no es algo que de momento nos lo estamos sacando de la manda, ellos ya lo sabían desde el mes de noviembre que se tenía que hacer este tipo de transferencia a los trabajadores, cosa que bueno, ya pasamos la primera mitad de enero y todavía no lo hemos visto reflejado", expuso uno de los afectados.

Indicaron que no pueden seguir esperando, por lo que si no hay respuesta como se espera, las acciones serán cada vez más fuertes para que los volteen a ver por parte de las instituciones.

Los afectados, alrededor de 200, pidieron el apoyo de la gobernadora Rocío Nahle, para que intervenga en esta problemática y les apoye con la pronta resolución.

Cabe mencionar que este lunes no se permitió el acceso a las instalaciones al personal de la Jurisdicción, aunque los trabajadores del Centro de Salud laboraron con normalidad para dar la atención a la población.