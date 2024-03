Topes de gasto de campaña no son claros y tienden a incrementar: Javier Hernández

El abogado y ex magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, Javier Hernández Hernández advirtió que en el actual proceso electoral local, no hay claridad sobre el tope de gastos de campaña, pues si bien se redujo el gasto a los partidos políticos, no así el financiamiento para las campañas.

En ese sentido, consideró que se deben fijar con claridad los topes de gastos de campaña, pues opinó que la fórmula que se aplica para obtener el monto respectivo no genera certeza.

Indicó que cuando se modificó la fórmula para establecer los montos de financiamiento para los partidos políticos, sí provocó una considerable reducción, más no sobre los topes de gastos de campaña.

"Me parece que en este tema, lejos de reducir el gasto en elecciones tiende a incrementarlo", advirtió, ante un posible escenario de que aún se reduzca.

El ex magistrado explicó que de acuerdo al artículo 77 del Código Electoral para advertir que además del costo unitario del voto, el número de ciudadanos inscritos en el padrón y el índice inflacionario, se debe tomar en cuenta el factor socioeconómico.

En ese sentido, señaló que dicho factor socioeconómico, se trata de un concepto jurídico indeterminado, pues no precisa cuál de todos debe ser tomado en cuenta, lo que provoca discrecionalidad e irracionalidad.

Javier Hernández Hernández indicó que por el contrario, en la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 243 es más simple y está basada en el monto total del financiamiento que reciben los partidos políticos.