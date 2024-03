"Temo por mi vida": psicóloga víctima de intento de feminicidio pide justicia

A cuatro días de haber sido víctima de feminicidio en grado de tentativa, la psicóloga Carmen Paola "N" recupera favorablemente su salud al interior de un hospital, aunque está presentando graves secuelas que incluso le impiden caminar.

Así lo han confirmado los resultados médicos, por lo que continuará hospitalizada hasta que los médicos especialistas determinen que se encuentra fuera de peligro.

"Gracias a Dios que logré salir de ese lugar (Clínica Médica Integral "Medi Marks"), porque él me quería volver a meter, pero yo sabía que si volvía a entrar, ya no iba a salir con vida".

"Hoy estoy recuperando mi salud, aunque sí tengo secuelas en la visión, ya perdí una parte de la audición, así como el reflejo en la orina y las piernas, no puedo caminar, pareciera que me he convertido en un bebé", confirmó la psicóloga Carmen Paola "N".

Puntualizó que el oído derecho es en el que ha perdido audición, además de que le continuarán realizando estudios para descartar cualquier coágulo en el cerebro por la inflamación, así como en su visión, ya que podría presentar desprendimiento de retina por los derrames que presenta en ambos ojos.

Teme por su vida

La víctima, aún con visibles huellas de brutal violencia y collarín en el cuello, asegura temer por su vida, la de su pequeño hijo de 7 meses de nacido, como la de su familia, pues el presunto agresor, Roberto Carlos "N", ha mandado mensajes y ha llamado vía telefónica insistentemente.

Debido a ello, exige al Gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado que representa Verónica Hernández Giadáns, que haya justicia y se garantice su seguridad ante este feminicidio en grado de tentativa.

"He recibido llamadas de él, se ha intentado comunicar conmigo, me ha marcado como cuatro veces desde el primer día, el domingo ese mismo día (de la brutal golpiza) pues a todos les marcó, a mi mamá, a mi hermano, pero nadie le contestó. Me mandó un mensaje diciéndome ´cómo estás´, que los dos nos habíamos pasado y que ojalá lo dejara ayudarme, que yo le marcara".

Cuestionada sobre qué pensaba sobre esta pesadilla por la que hoy atraviesa, la psicóloga se refirió a él como un "enfermo". "No sé si no reacciona, lo hace consciente, él sigue haciendo su vida como si nada, subió fotos como cualquier otro día de trabajo en su consultorio".

Lamentó que a la fecha la Fiscalía Especializada del XV Distrito con sede en Orizaba, a cargo de la Fiscal Arelyn Bárcenas Guzmán, y la Comisaría de Detectives de la Policía Ministerial Acreditable, a más de 96 horas, no haya mandado a llamar a declarar a Roberto Carlos "N".

Recordó que durante todo el año que vivió en unión libre con Roberto Carlos "N", sufrió de violencia.

"Cada vez que me golpeaba, no me podían visitar mis familiares dos o tres días, me decía que si yo decía algo me iba a quitar a mi hijo o que se lo iba a llevar y que me iba a dar en donde más me doliera, me pegaba embarazada, yo llegué de 6 meses embarazada y también me pegaba".

Agregó que hace un mes tuvo una cirugía por un embarazo utópico y, convaleciente, también la golpeó brutalmente hasta provocarle sangrado vaginal.

A 4 días de la brutal agresión en la cual pudo haber perdido la vida, la psicóloga Carmen Paola "N" confirmó que, al momento, ya ha sido visitada por el personal médico y por los peritos de Servicios Periciales.

Mientras que hasta la noche de ayer martes recibió la visita de la Fiscalía Especializada, la cual tomó su declaración sin ahondar mucho en el tema y sin mayores detalles. Afirmó que el abogado defensor ya trabaja en el depósito y custodia del bebé, para que quede al cuidado de la familia materna.

Por último, la joven pidió que haya justicia pronta y expedita, pues no puede quedar impune un acto de cobardía como el que ella sufrió y que le pudo cobrar la vida.